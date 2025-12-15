पत्रकारों के लिए नर्क बन चुका है बांग्लादेश, पुलिस ने सीनियर पत्रकार को किया गिरफ्तार

Bangladesh News: बांग्लादेश में पत्रकारों पर नजर रखी जा रही है. आज सीनियर पत्रकार अनीस आलमगीर को ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने 'कुछ खास मामलों' से जुड़े सवालों के लिए हिरासत में लिया, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई. यह मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत बांग्लादेश में प्रेस की आज़ादी पर बढ़ते दमन का एक और मामला है. DMP के अतिरिक्त आयुक्त शफीकुल इस्लाम ने रविवार देर रात इस बात की पुष्टि की और कहा कि अनीस आलमगीर "पूछताछ के दौरान कुछ मामलों पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए., जिसके कारण कानूनी कार्रवाई शुरू की गई.

बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक ढाका ट्रिब्यून ने बताया कि उन्होंने आगे कहा कि आलमगीर को रात भर अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय में रहने के लिए कहा गया क्योंकि कानूनी प्रक्रिया चल रही है. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आलमगीर को रविवार शाम को DMP द्वारा राजधानी के धनमंडी इलाके से उठाया गया था.

देश के प्रमुख बंगाली दैनिक प्रोथोम आलो से बात करते हुए अनीस आलमगीर ने कहा, "मुझे धनमंडी इलाके के एक जिम से उठाया गया था. DB ने कहा कि उनके प्रमुख मुझसे बात करेंगे." हालांकि, प्रमुख ने उनसे बात नहीं की. आलमगीर ने बांग्लादेशी दैनिक आजकेर कागोज सहित कई मीडिया आउटलेट्स के साथ काम किया है और हाल ही में टेलीविजन टॉक शो में अपनी टिप्पणियों के कारण सुर्खियों में रहे हैं.

यह नवीनतम घटना बांग्लादेश में पत्रकारों पर बढ़ते हमलों की पृष्ठभूमि में हुई है, जिससे प्रेस की आज़ादी को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं. पिछले हफ्ते एक और पत्रकार पर हमला किया गया था, जब वह एक कट्टरपंथी कार्यकर्ता मंच, इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान बिन हादी की गोलीबारी की घटना पर एक कहानी कवर कर रहा था.

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, यह घटना 12 दिसंबर की दोपहर को हुई जब रिसान हादी की गोलीबारी के संबंध में ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल (DMCH) में जानकारी इकट्ठा कर रहा था, तभी छात्र से नेता बने व्यक्ति के समर्थकों ने उस पर हमला कर दिया. इससे पहले जुलाई में 88 प्रवासी पत्रकारों, लेखकों, शोधकर्ताओं, सांस्कृतिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के एक समूह ने यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत बांग्लादेश में "पत्रकारों पर लगातार अत्याचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन" पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी.

इस महीने की शुरुआत में कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने बांग्लादेश में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी, जिसमें दुर्व्यवहार में वृद्धि और राजनीतिक प्रतिशोध के लिए "झूठे और मनगढ़ंत मामलों" के इस्तेमाल का हवाला दिया गया था. कनाडा स्थित थिंक टैंक संगठन 'ग्लोबल सेंटर फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस (GCDG)' ने 'बांग्लादेश संकट में मानवाधिकार, न्याय और लोकतंत्र का भविष्य' शीर्षक से एक वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया, जिसके दौरान विशेषज्ञों ने अपने आकलन साझा किए.