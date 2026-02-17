Bangladesh: तारिक रहमान आज PM पद की लेंगे शपथ, जाने भारत की तरफ से कौन नेता आयोजन में होंगे शामिल

Advertisement
Bangladesh PM Oath Ceremony: बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में आज (17 फरवरी) को BNP चीफ तारिक रहमान लेंगे शपथ. तारिक रहमान की शपथ समारोह में पीएम मोदी की जगह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल होंगे. इस शपथ समारोह में शामिल होने के लिए भारत और पाकिस्तान समेत 13 देशों के प्रमुखों को न्योता दिया गया है. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 17, 2026, 08:33 AM IST

Bangladesh PM Oath Ceremony: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के चेयरमैन तारिक रहमान मंगलवार (17 फरवरी) यानी आज बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे. तारिक रहमान के साथ-साथ चुने गए MP भी अपने पद की शपथ लेंगे. मिली जानकारी के मुताबिक आज बांग्लादेश में तारिक रहमान की अगुवाई में नई सरकार बनाई जाएगी और मंत्रीमंडल का विस्तार होगा.  2024 में PM शेख हसीना को हटाए जाने के बाद ढाका में राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही है.

तारिक रहमान की शपथ ग्रहण समारोह बांग्लादेश संसद भवन के दक्षिण प्लाजा में होगा, जहां वह प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. इस शपथ समारोह में शामिल होने के लिए भारत और पाकिस्तान समेत 13 देशों के प्रमुखों को न्योता दिया गया. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बांग्लादेश की आम चुनाव में शानदार जीत हासिल करने और बहुमत पाने के लिए बधाई दी. लेकिन पीएम मोदी इस शपथ  ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि पीएम मोदी महाराष्ट्र में पहले से तय कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे. 

तारिक रहमान का शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी की जगह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल होंगे. विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बांग्लादेश की नई चुनी हुई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. MEA के बयान में कहा गया है कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्पीकर की भागीदारी भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच गहरी और स्थायी दोस्ती को रेखांकित करती है, जो दोनों देशों को जोड़ने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति भारत की पक्की प्रतिबद्धता को फिर से पुष्टि करती है.

चुने हुए BNP MP रशीदुज्जमां मिल्लत ने ANI को बताया, "पार्लियामेंट मेंबर्स के लिए शपथ ग्रहण समारोह सुबह 9:30 बजे हमारे पार्लियामेंट भवन में होगा. शाम 4.00 बजे, मिनिस्टर पद की शपथ के लिए एक और सेशन होगा। PM मोदी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे," चुने हुए BNP MP ने सोमवार को ANI को बताया.

 

