बम बलास्ट से दहला बांग्लादेश, भीषण विस्फोट में एक की मौत

Bangladesh Bomb Blast Incident: बांग्लादेश की राजधानी ढ़ाका में भीषण बम विस्फोट हुआ है. इस विस्फोट में एक आदमी की मौत हो गई है. इस धमाके के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं, पुलिस ने संबंधित इलाके को घेर लिया है. बताया जा रहा है कि हमलावर घटना को अंजाम देकर तुरंत भाग गए. फिलहाल इस विस्फोट की जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने नहीं ली है.

यह बम विस्फोट बुधवार (24 दिसंबर) की शाम बांग्लादेश की राजधानी ढ़ाका स्थित फ्रीडम फाइटर मेमोरियल के नजदीक एक फ्लाइऑवर के नीचे हुआ. इस दूखद घटना पर ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के रमना डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर मसूद आलम ने जानकारी दी है कि मामले की जांच चल रही है. उन्होंने बताया कि बम को फ्लाईऑवर के नीचे फेंका गया था. हालांकि अभी तक इस हमले के पीछे की मकसद का पता नहीं चल पाया है.

वहीं, इस हमले के बाद चश्मदीदों ने बताया कि बम को फ्लाईऑवर के ऊपर फेंका गया था, लेकिन विस्फोट जमीन पर हो गया, जिससे एक इंसान की मौत भी हुई. परिवार वालों ने मृतक की पहचान सैम के रूप में की है. बता दें कि सैम इस विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई. परिवार वालों ने बताया कि सैम एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था.

बांग्लादेश में अशांति का माहौल है. हाल ही दीपू दास नाम के एक हिंदू युवक की उग्र भीड़ ने पीट-पीटकर जान ले ली. इसको लेकर बांग्लादेश से लेकर भारत तक हिंदू समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ और राजधानी ढ़ाका में बम विस्फोट की खबर आ रही है.