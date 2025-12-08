Bangladesh News: हसीना की पार्टी में महाभारत! BNP गुटों में झड़प, 10 समर्थक घायल

Bangladesh News: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के अंदरूनी झगड़े का एक और मामला सामने आया है, जिसमें गाजीपुर जिले की एक सीट के लिए पार्टी के नामांकन को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हुई, जिसमें कम से कम 10 लोग घायल हो गए. यह हिंसा रविवार शाम को कालियाकैर उपजिला में गाजीपुर-1 सीट के लिए BNP के उम्मीदवार और कालियाकैर नगर पालिका के पूर्व मेयर मुजीबुर रहमान के समर्थकों और पूर्व BNP स्थायी समिति सदस्य चौधरी तनवीर अहमद सिद्दीकी के बेटे इशराक सिद्दीकी के समर्थकों के बीच हुई, जिन्हें नामांकन नहीं मिला था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस अशांति से काफी नुकसान हुआ. पार्टी के कई चुनाव प्रचार कार्यालयों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई. इस घटना की पुष्टि करते हुए गाजीपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) ने कहा, "दो BNP गुटों के बीच हमले और आगजनी हुई. दोनों पक्षों से बातचीत के बाद शांति बनाए रखने की कोशिशें जारी हैं."

स्थानीय सूत्रों के हवाले से बांग्लादेश के प्रमुख अखबार, द बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया कि इशराक सिद्दीकी के समर्थकों ने रविवार दोपहर को कालियाकैर उपजिला के रखालियाचाला इलाके में एक विरोध रैली का आयोजन किया, ताकि वे जिसे "अनुचित नामांकन प्रक्रिया" कह रहे थे, उसकी निंदा कर सकें. जैसे ही समर्थक इकट्ठा हुए, कथित तौर पर BNP उम्मीदवार मुजीबुर रहमान के प्रति वफादार 20-25 लोगों का एक समूह मोटरसाइकिलों पर आया और हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 10 लोग घायल हो गए. घायलों को बाद में शहीद ताजुद्दीन अहमद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया.

इशराक सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि यह हमला नामांकन के फैसले से नाराज जमीनी स्तर के नेताओं की असहमति को दबाने की जानबूझकर की गई कोशिश थी. उन्होंने कहा, "इस सीट को जिस तरह से संभाला गया, उससे व्यापक निराशा है. हम शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी मुजीबुर रहमान के समर्थकों ने हम पर हमला किया. कुछ लोगों को बिना किसी कारण के हिरासत में भी लिया गया." उन्होंने कहा कि अब इलाके में डर का माहौल है.

पिछले महीने, BNP के भीतर बढ़ते गुटीय संघर्ष के बीच फरीदपुर जिले के सालथा उपजिला में वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे दो प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच झड़पों की एक श्रृंखला में 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे. BNP में भी हिंसा में वृद्धि देखी गई है, जिसमें गुटीय झड़पों में कई लोग मारे गए और घायल हुए हैं. कई विश्लेषकों का मानना ​​है कि पिछले साल लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई अवामी लीग सरकार को गिराने में खालिदा जिया की BNP ने मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के साथ मिलकर काम किया था.

इनपुट-IANS