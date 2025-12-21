Bangladesh में फिर हालात बेकाबू, संसद भवन में घुसी उग्र भीड़: VIDEO

Bangladesh News: बांग्लादेश में शनिवार को एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं. युवा नेता शरीफ उस्मान हादी के जनाज़े के बाद उग्र भीड़ ने सुरक्षा बैरिकेड तोड़ते हुए देश की संसद भवन में दाखिल हो गई. अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना ऐसे वक्त हुई है, जब हादी की मौत के बाद पूरे देश में अशांति का माहौल बना हुआ है.

संसद भवन में दाखिल हुई भीड़

दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश में शनिवार को हादी का तदफीन भारी सिक्योरिटी के बीच की गई. बड़ी तादाद में लोग ढाका पहुंचे थे. हादी की मौत के बाद हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए सरकार ने संसद भवन सहित अहम सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी थी. हालांकि ये सुरक्षा भीड़ को नहीं रोक पाई.

Add Zee News as a Preferred Source

VIDEO | Dhaka: A mob broke through the barricades and once again entered the Parliament building after Hadi’s funeral. Bangladesh held the funeral of prominent youth leader Sharif Osman Hadi on Saturday, drawing a large number of people in the capital amid extra-tight security… pic.twitter.com/zGJmOAtC2R — Press Trust of India (@PTI_News) December 20, 2025

सिंगापुर में इलाज के दौरान हादी की मौत

शरीफ उस्मान हादी एक जाने-माने युवा नेता था. 12 दिसंबर को ढाका के मध्य इलाके बिजयनगर में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान नकाबपोश हमलावरों ने उसके सिर में गोली मार दी थी. गंभीर तौर पर घायल हादी को बेहतर इलाज के लिए विदेश भेजा गया, लेकिन गुरुवार को सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

अधिकारी कर रहे हैं जांच

अधिकारियों ने बताया कि हादी की हत्या और संसद भवन में सुरक्षा उल्लंघन की घटना को लेकर जांच जारी है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि आगे किसी भी तरह की हिंसा को रोका जा सके.

हादी को लेकर कैसे शुरू हुए प्रदर्शन

हादी की हत्या के बाद ढाका में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. गुरुवार देर रात और शुक्रवार तड़के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और हत्याकांड में न्याय की मांग की. धीरे-धीरे यह विरोध प्रदर्शन राजधानी से बाहर अन्य इलाकों तक फैल गया.

प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़

प्रदर्शनकारियों ने भारतीय राजनयिक ठिकानों की ओर मार्च करने की कोशिश की और पूर्व सत्तारूढ़ अवामी लीग से जुड़ी संपत्तियों में तोड़फोड़ की. बुधवार को ढाका में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने भारतीय राजनयिक प्रतिष्ठानों के पास जुटने की कोशिश की, जिनमें भारत के उप उच्चायुक्त का आवास भी शामिल था. हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा.

भारत के खिलाफ लगाए नारे

इन प्रदर्शनों में नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के समर्थक भी शामिल हुए. एनसीपी, 'स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन' से निकला एक अहम गुट है, जिसने पिछले साल हुए छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था. प्रदर्शनकारियों ने भारत विरोधी नारे लगाए और दावा किया कि हादी की हत्या के जिम्मेदार हमलावर भारत भाग गए हैं.