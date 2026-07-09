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रोहिंग्या कैंप में मातम, भूस्खलन की चपेट में आया इस्लामिक स्कूल, पांच बच्चों की मौत

Bangladesh Landslide: बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में रोहिंग्या शरणार्थी कैंप का एक इस्लामिक स्कूल ढह गया. हादसे में कम से कम पाँच बच्चों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए. बचाव अभियान जारी है, जबकि प्रशासन लगातार बारिश के बीच लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 09, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:41 AM IST
रोहिंग्या कैंप में मातम, भूस्खलन की चपेट में आया इस्लामिक स्कूल, पांच बच्चों की मौत
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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