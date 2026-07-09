/रोहिंग्या कैंप में मातम, भूस्खलन की चपेट में आया इस्लामिक स्कूल, पांच बच्चों की मौत

एक फायर अधिकारी ने रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप में मौजूद एक इस्लामिक स्कूल भूस्खलन की चपेट में आने से ढहने और लोगों की मौत की जानकारी दी. इस कैंप में 10 लाख से ज़्यादा शरणार्थी रहते हैं. फायर सर्विस और सिविल डिफेंस के स्थानीय प्रमुख डॉलर त्रिपुरा ने बताया कि भूस्खलन तब हुआ जब बच्चे क्लास में थे. त्रिपुरा ने कहा कि उन्होंने पाँच और घायल बच्चों को बचाया, लेकिन आशंका है कि और भी बच्चे मलबे में दबे हो सकते हैं. बुधवार (8 जुलाई) शाम तक बचाव अभियान जारी रहा. तीन दिन पहले, इसी इलाके में रोहिंग्या कैंपों में भूस्खलन से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई थी.