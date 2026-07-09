/रोहिंग्या कैंप में मातम, भूस्खलन की चपेट में आया इस्लामिक स्कूल, पांच बच्चों की मौत

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Bangladesh Landslide: बांग्लादेश के दक्षिण-पूर्वी कॉक्स बाज़ार ज़िले में रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप में मौजूद एक इस्लामिक स्कूल भूस्खलन की चपेट में आने से ढह गई, जिसमें कम से कम पाँच बच्चों की मौत हो गई. मॉनसून की बारिश के की वजह से बांग्लादेश के कॉक्स बजार के पहाड़ियों में लगातार भूस्खलन हो रहे हैं. यहां म्यांमार से आए शरणार्थियों के कैंपस हैं. इससे पहले रविवार को कॉक्स बाजार में भूस्खलन की वजह से कई पहाड़ियां ढह गई. इस घटना के बाद बचाव कर्मियों को 7 शव मिले और एक दीगर शव शरणार्थियों को मिला.
एक फायर अधिकारी ने रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप में मौजूद एक इस्लामिक स्कूल भूस्खलन की चपेट में आने से ढहने और लोगों की मौत की जानकारी दी. इस कैंप में 10 लाख से ज़्यादा शरणार्थी रहते हैं. फायर सर्विस और सिविल डिफेंस के स्थानीय प्रमुख डॉलर त्रिपुरा ने बताया कि भूस्खलन तब हुआ जब बच्चे क्लास में थे. त्रिपुरा ने कहा कि उन्होंने पाँच और घायल बच्चों को बचाया, लेकिन आशंका है कि और भी बच्चे मलबे में दबे हो सकते हैं. बुधवार (8 जुलाई) शाम तक बचाव अभियान जारी रहा. तीन दिन पहले, इसी इलाके में रोहिंग्या कैंपों में भूस्खलन से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई थी.
कुछ दिन पहले भूस्खलन में पहले आठ लोगों की हो चुकी है मौत
दक्षिण एशियाई देश की राजधानी ढाका में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश का अंदेशा जताया है. अफसरों ने कहा कि वे जोखिम वाले पहाड़ी इलाकों से शरणार्थियों को दूसरी जगह भेज रहे हैं और 1,000 से ज़्यादा लोगों को पहले ही दूसरी जगह भेजा जा चुका है. उन्होंने कहा कि चेतावनी के बावजूद शरणार्थी अक्सर अपने अस्थायी घरों को छोड़ने में हिचकिचाते हैं. बांग्लादेश कई सालों से अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील कर रहा है कि वह शरणार्थियों की म्यांमार वापसी शुरू करने में देश की मदद करे, लेकिन यह प्रक्रिया रुकी हुई है.