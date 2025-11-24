Advertisement
डेंगू की मार से कराह रहा बांग्लादेश, 2025 में अब तक 366 मौतें; मरीजों की बाढ़

Bangladesh Dengue Case: बांग्लादेश में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है. यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ बांग्लादेश की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने कहा कि जल्दी पता लगाने और तुरंत इलाज से गंभीर दिक्कतों से बचने में मदद मिल सकती है. 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 24, 2025, 07:15 PM IST

Bangladesh Dengue Case: बांग्लादेश में सोमवार सुबह तक 24 घंटों में डेंगू से दो लोगों की मौत हो गई, जिससे देश में मच्छर से होने वाली इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 366 हो गई है. यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ बांग्लादेश की रिपोर्ट के मुताबिक, इसी दौरान, 705 नए डेंगू मरीज़ों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे 2025 में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 90,969 हो गई.

डेंगू से नई मौतें ढाका और सिलहट डिवीज़न में हुईं. अभी, बांग्लादेश के अलग-अलग अस्पतालों में 2,345 मरीज़ों का इलाज चल रहा है. DGHS के मुताबिक, इस साल डेंगू से हुई मौतों में 52.1 फीसद पुरुष और 48.1 फीसद महिलाएं थीं.

2024 में डेंगू से 575 लोगों की जान गई, जबकि 2023 में डेंगू से 1,705 लोगों की मौत हुई.   6 नवंबर को, बांग्लादेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एडीज़ मच्छर के इंफेक्शन में बढ़ोतरी और उसके बाद पूरे देश में डेंगू बुखार के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के बीच एक एडवाइजरी जारी की. अपनी एडवाइजरी में मंत्रालय ने कहा कि लोगों को बुखार शुरू होने पर तुरंत मेडिकल मदद लेनी चाहिए, जिसमें किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह के अनुसार पास के हेल्थ सर्विस सेंटर पर डेंगू डिटेक्शन टेस्ट भी शामिल हैं.

यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ बांग्लादेश की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने कहा कि जल्दी पता लगाने और तुरंत इलाज से गंभीर दिक्कतों से बचने में मदद मिल सकती है. मंत्रालय ने घरों, बिल्डिंग साइट्स, स्कूलों और दूसरी जगहों से कहा कि वे अपनी जगह और उसके आसपास जमा पानी को हटा दें और साफ करें. इसने लोगों से दिन में या रात में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करने को भी कहा क्योंकि एडीज़ मच्छर दिन में काटता है.

इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और डेंगू बुखार के लक्षण कम होने पर भी, किसी भी बचे हुए लक्षण को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए. मंत्रालय की यह सलाह ऐसे समय में आई है जब बांग्लादेश में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों में ज़्यादा सावधानी और बचाव के कदम उठाने की तुरंत ज़रूरत है. डेंगू एक वायरल इंफेक्शन है जो डेंगू वायरस (DENV) से होता है, जो इंफेक्टेड मच्छरों के काटने से इंसानों में फैलता है.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन (WHO) के बयान के मुताबिक, डेंगू दुनिया भर में ट्रॉपिकल और सब-ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाया जाता है, ज़्यादातर शहरी और सेमी-अर्बन इलाकों में. डेंगू से बचाव और कंट्रोल वेक्टर कंट्रोल पर निर्भर करता है. डेंगू का कोई खास इलाज नहीं है; हालांकि, जल्दी पता चलने और सही मेडिकल केयर मिलने से गंभीर डेंगू से होने वाली मौतों की दर कम हो जाती है.

