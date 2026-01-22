बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा ऐलान, भारत में नहीं खलेंगे t20 world

Advertisement
Bangladesh Denied to Play T20 world Cup in India: बांग्लादेश ने अपने फैसले को दोहराते हुए ऐलान किया है कि बांग्लादेश की टीम भारत में T-20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगी.  इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 24-48 घंटों के अंदर निर्णय लेना को कहा कि बांग्लादेश की टीम भारत में ICC वर्ल्ड कप 2026 खेलेगी या नहीं. इसके बाद BCB ने ऐलान किया है कि वह T-20 वर्ल्ड कप खेलना चाहती है, लेकिन भारत में नहीं. हालांकि BCB की इस मांग को ICC ने पहले ही खारिज कर दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 22, 2026, 05:51 PM IST

Bangladesh Denied to Play T20 world Cup in India: बांग्लादेश ने 22 जनवरी को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बांग्लादेश की टीम भारत में T-20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने नहीं जाएगी. बीते 21 जनवरी को इंटरनेशनल क्रिकेटर काउंसिल (ICC) ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की मांगों को खारिज कर दिया और 24-48 घंटों के अंदर निर्णय लेना को कहा कि बांग्लादेश की टीम भारत में T-20 वर्ल्ड कप 2026 खेलेगी या नहीं. अगर नहीं खेलेगी तो बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा. वहीं, BCB प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने ICC को दोषी ठहराते हुए कहा कि ICC ने हमारे मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट करने के हमारे अनुरोध को मना कर दिया था. उन्होंने आगे कहा कि हमारे जैसा देश वहां नहीं जा रहा है, तो यह ICC की नाकामी है.

एक दिन पहले (21 जनवरी) को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से मांग की थी कि बांग्लादेश टीम आगामी वर्ल्ड कप मैच खेलना चाहती है, लेकिन भारत में नहीं. BCB ने ICC से मांग की थी कि उन मैचों को भारत के बजाए, पड़ोसी देश श्रीलंका में स्थानांतरित किया दिया जाए. ICC के इस निर्देश के बाद BCB ने  22 जनवरी को बोर्ड की अंदरूनी मीटिंग की. इस मीटिंग के बाद BCB प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने ऐलान किया कि बांग्लादेश की टीम T-20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी. 

BCB प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने कहा कि बांग्लादेश अभी भी T-20 वर्ल्ड कप खेलना चाहता है, लेकिन भारत में नहीं. उन्होंने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की KKR टीम से रिलीज किए जाने की बातों को दोहराया. गौरतलब है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक पर हो रहे जुल्म को लेकर भारत में विरोध प्रदर्शन हुए और KKR टीम से मुस्तफिजुर को बाहर निकालने की मांग की गई. विरोध प्रदर्शन को बढ़ता देख BCCI ने बीते 3 जनवरी को KKR को निर्देशित किया कि वह बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज़ कर दें. 

BCCI के इस फैसले के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB ने भारत में होने वाले T-20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा फैसला लिया और 4 जनवरी को ऐलान किया कि बांग्लादेश की टीम भारत में T-20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगी, हालांकि भारत के बजाए श्रीलंका में खेलने की  बात कही गई थी. बांग्लादेश ने एक बार फिर 22 जनवरी को भी अपने फैसले को दोहराया और कहा कि बांग्लादेश की टीम भारत में T-20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगी.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Bangladesh Denied to Play T20 world Cup in Indiamuslim world newsToday News

