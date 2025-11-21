भूकंप के झटकों से थर्राया बांग्लादेश; ढाका में रेलिंग और टावर गिरने से तीन की मौत, कई घायल

Bangladesh News Today: बांग्लादेश की राजधानी ढाका और देश के दूसरे हिस्सों में शुक्रवार (21 नवंबर) को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. भूकंप की वजह से लोग दहशत में आ गए और आनन फानन में घरों से बाहर निकल आए. रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई है. भूकंपी की जह से तीन लोगों की मौत हो गई, जब 10 से ज्यादा लोग घायल हैं.

राजधानी ढाका में भूकंप आते ही अलग-अलग इलाकों में घबराहट फैल गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. झटकों की वजह से ढाका के अरमानीटोला के कोसाइतुली इलाके में एक पांच मंजिला इमारत की ईंटों से बनी रेलिंग गिर गई, जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और दस अन्य घायल हो गए.

घटना की जानकारी देते हुए ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (DMP) लालबाग डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर मलिक अहसान उद्दीन सामी ने बताया कि फायर सर्विस और सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम राहत बचाव में जुटी हुई हैं. उन्होंने बताया कि अरमानीटोला क्षेत्र में पांच मंजिला इमारत की रेलिंग, बांस का मचान और मलबा अचानक नीचे चल रहे लोगों पर गिर गया. इससे तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है.

बंशल पुलिस स्टेशन के ड्यूटी ऑफिसर आशीष कुमार घोष ने भी घटना की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि भूकंप के दौरान इमारत की रेलिंग टूटकर नीचे आ गिरी, जिससे नीचे पैदल गुजर रहे तीन लोगों की मौत हो गई. पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और शवों को अस्पताल भेजा गया है. अधिकारी के अनुसार मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है, जबकि अन्य घायलों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इमारत से मलबा गिरा, उस समय पीड़ित वहीं से गुजर रहे थे. दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि तीसरे व्यक्ति ने ढाका के मिटफोर्ड अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. स्थानीय मीडिया ने एक प्रत्यक्षदर्शी इमरान हुसैन के हवाले से बताया कि भूकंप के बाद एक इमारत की छत पर लगा मोबाइल नेटवर्क टावर दूसरी बिल्डिंग की तरफ झुककर गिर गया. यह टावर एक अन्य इमारत की बालकनी पर गिरा, जिससे वहां मौजूद कुछ स्थानीय लोग मलबे की चपेट में आ गए. इसी वजह से इन लोगों की मौत हुई.

बांग्लादेश मौसम विभाग (बीएमडी) के अनुसार भूकंप का केंद्र नरसिंगडी जिले के माधबडी क्षेत्र में था. झटके कई सेकंड तक महसूस किए गए, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. ढाका के अलग-अलग इलाकों से इमारतों में हल्की दरारें पड़ने की भी खबरें सामने आ रही हैं. भूकंप के झटके सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं रहे बल्कि चांदपुर, निलफामारी, सीताकुंडा, सिराजगंज, नारायणगंज, पटुआखली, बोगुरा, बरिसाल और मौलवीबाजार समेत कई जिलों में महसूस किए गए. लगातार झटकों के बाद इन जिलों में भी लोग एहतियात के तौर पर घरों से बाहर निकल आए और कई इलाकों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

