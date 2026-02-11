Advertisement
Bangladesh : अपना भविष्य तय करने के लिए तैयार है बांग्लादेश की अवाम; अब सिर्फ दो कदम की दूरी

Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले ऐतिहासिक चुनावों की तैयारी पूरी हो चुकी है, जहाँ 300 पार्लियामेंट्री सीटों में से 299 पर मुल्क के 12.77 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स वोट करेंगे, जिसके नतीजे एक दिन बाद शुक्रवार, 13 फरवरी को आने की उम्मीद है. चुनाव में मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और जमात-ए-इस्लामी गठबंधनों के बीच माना जा रहा है.

 

Feb 11, 2026

AI आधारित प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली: बांग्लादेश में 12 फरवरी को एक साथ होने वाले नेशनल रेफरेंडम के साथ-साथ 13वां नेशनल पार्लियामेंट चुनाव होने वाला है. ये चुनाव 2024 में स्टूडेंट्स की अगुवाई में हुए देश में हुए बड़े विद्रोह के 18 महीने बाद हो रहे हैं. इस विद्रोह की वजह से तवील अरसे से सत्ता पर काबिज़ प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा था, और इसे के साथ बांग्लादेश में अवामी लीग का शासन ख़त्म हो गया था. 

मंगलवार को खत्म हुए 20 दिन के ज़ोरदार चुनावी कैंपेन के बाद, अब पूरा फोकस वोटिंग पर टिका हुआ है, जहाँ 300 पार्लियामेंट्री सीटों में से 299 पर मुल्क के 12.77 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स अपना और अपने मुल्क का मुस्तकबिल तय करेंगे. वोटर्स संसद सदस्यों के साथ ही जुलाई में बने नेशनल चार्टर पर एक नेशनल रेफरेंडम पर भी अपनी राय देंगे कि जिसमें बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल सुधार किया जाने का प्रस्ताव शामिल है. नतीजे शुक्रवार, 13 फरवरी को आने की उम्मीद है.  मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधनों के बीच है.

कितने उमीदवार हैं मैदान में ? 
पूरे मुल्क में कुल 42,779 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहाँ सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बिना किसी रुकावट के वोटिंग होगी. वोटरों में 6.48 करोड़ पुरुष और 6.28 करोड़ महिलाएँ हैं. इस चुनाव में 50 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियों के कुल 1,755 उम्मीदवार मैदान में हैं. इसके  साथ ही 273 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी मैदान में डटे हुआ हैं, जिनमें 20 महिलाएँ शामिल हैं. इसके अलावा, सिर्क 63 महिलाएँ पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं. चुनाव से पहले राजधानी ढाका समेत देश भर के स्कूलों और पब्लिक बिल्डिंग्स को, पुरानी परंपरा के मुताबिक पोलिंग स्टेशन में बदला जा रहा है.  ढाका के मीरपुर इलाके का एक एलिमेंट्री स्कूल, आनंद निकेतन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, वोटर्स को पोलिंग सेंटर में बदल दिया गया है.

 यूरोपियन यूनियन इलेक्शन ऑब्ज़र्वेशन मिशन (EU EOM) ने माहौल को "बहुत पॉजिटिव" बताया है.  हालांकि, कुछ इलाकों में, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों में, चुनाव के बाद संभावित तनाव को लेकर चिंता बनी हुई है. चीफ ऑब्ज़र्वर इवार्स इजाब्स ने कहा, "हम देश भर के सभी जिलों और इलाकों में उम्मीदवारों और अधिकारियों से बात कर रहे हैं, और आम माहौल बहुत पॉजिटिव और उम्मीद भरा है. कई स्टेकहोल्डर चुनावों को बांग्लादेश की डेमोक्रेसी के लिए एक नई शुरुआत के तौर पर देख रहे हैं, जिसमें EU ने 200 से ज़्यादा ऑब्ज़र्वर तैनात किए हैं." 

द डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस ने नागरिकों से चुनाव के दिन को 'एक नए बांग्लादेश का जन्मदिन' बनाने की अपील की है, और इस बात पर ज़ोर दिया कि उनकी भागीदारी मुल्क का भविष्य तय करेगी.

इलेक्शन कमिश्नर ब्रिगेडियर जनरल (रिटायर्ड) अबुल फजल एमडी सनाउल्लाह ने कहा, "हम अभी की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से खुश हैं. अगर जो अलग-अलग घटनाएँ हुई हैं, वे न होतीं तो बेहतर होता. हालाँकि, हम पहले के किसी भी समय की तुलना में अब बेहतर स्थिति में हैं." 
 

