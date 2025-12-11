बांग्लादेश चुनाव की उलटी गिनती शुरू! जानें कब घोषित होगा ऑफिशियल शेड्यूल

Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश में 13वें राष्ट्रीय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इस बीच बांग्लादेशी मीडिया ने जानकारी दी है कि चुनाव और जुलाई नेशनल चार्टर (रिफॉर्म चार्टर) पर जनमत संग्रह का शेड्यूल गुरुवार शाम 6 बजे घोषित किया जाएगा.

बांग्लादेशी मीडिया बीएसएस न्यूज के मुताबिक, चुनाव आयोग सचिवालय के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद ने बुधवार को बांग्लादेश टेलीविजन (बीटीवी) और बांग्लादेश बेतार द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर (सीईसी) एएमएम नासिरउद्दीन के संबोधन की रिकॉर्डिंग के बाद यह जानकारी दी. चुनाव आयोग ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी थी कि इस हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा. अधिकारियों के अनुसार, आने वाले मतदान में सभी 300 संसदीय क्षेत्र शामिल होंगे.

इससे पहले बांग्लादेशी मीडिया को जानकारी देते हुए इलेक्शन कमिश्नर ब्रिगेडियर जनरल (रिटायर्ड) अबुल फजल एमडी सनाउल्लाह ने कहा था, "चुनाव की तारीख इस हफ्ते किसी भी दिन घोषित की जाएगी. इस हफ्ते का मतलब है दिसंबर का दूसरा हफ्ता, 8-15 दिसंबर."

बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार 13वां संसदीय चुनाव और जुलाई नेशनल चार्टर (रिफॉर्म चार्टर) पर जनमत संग्रह फरवरी 2026 की शुरुआत में एक ही दिन होगा.

सनाउल्लाह ने कहा था, "कुछ प्रक्रिया से जुड़े काम हैं, जिन्हें हमें पहले ही पूरा करना होगा. हमारी परंपरा के अनुसार, पूरा कमीशन राष्ट्रपति से मिलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान रिकॉर्ड करने के लिए सोमवार को बांग्लादेश बेतार और बांग्लादेश टेलीविजन को एक पत्र भेजा जाएगा." उन्होंने कहा था, "हमने वोटिंग का समय एक घंटा बढ़ाने का फैसला किया है, सुबह आधा घंटा और दोपहर में आधा घंटा. वोटिंग अब सुबह 7:30 बजे शुरू होगी और शाम 4:30 बजे तक चलेगी. वोटर लिस्ट फाइनल हो गई है. पोस्टल वोटर्स को मिलाकर एक और लिस्ट बाद में फाइनल की जाएगी."

राष्ट्रीय चुनाव के लिए सफेद बैलेट पेपर इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि जनमत संग्रह के लिए गुलाबी बैलेट पेपर इस्तेमाल किए जाएंगे. देश के 300 चुनाव क्षेत्रों में 42,761 वोटरों के तहत करीब 12.76 करोड़ वोटर हैं. सीईसी नासिर उद्दीन ने हाल ही में कहा है कि चुनाव की तारीख दिसंबर के दूसरे हफ्ते में घोषित की जाएगी.

इनपुट - आईएएनएस