Bangladesh Election 2026: शुरुआती रुझानों में इस पार्टी ने उड़ाई BNP की नीदें, तारिक रहमान ने किया जीत का दावा

Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश में हुए अहम राष्ट्रीय चुनावों के शुरुआती रुझानों ने सियासी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है. शुरुआती नतीजों के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और जमात-ए-इस्लामी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. यह चुनाव खास तौर पर इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि 2024 में जेनरेशन जेड (GEN-Z) की अगुवाई में चले कामयाब आंदोलन के बाद यह पहला राष्ट्रीय चुनाव है, जिसने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना को सत्ता से हटाने में भूमिका निभाई थी.

गुरुवार (12 फरवरी) को हुए चुनाव के बाद सामने आए शुरुआती रुझानों के मुताबिक, BNP को मामूली बढ़त मिलती दिखाई दे रही है. स्थानीय टीवी चैनलों की रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआती ट्रेंड में लगभग 20 सीटों में से बीएनपी 10 सीटों पर आगे चल रही थी, जबकि जमात-ए-इस्लामी 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी. बांग्लादेश की संसद, जिसे जातीय संसद (जातिया संगसद) कहा जाता है, में कुल 300 सीटें हैं और साधारण बहुमत के लिए 151 सीटें जरूरी होती हैं.

बांग्लादेश की सियासत पर करीब से नजर रखने वालों का कहना है कि करीब 17 करोड़ 50 लाख आबादी वाले इस देश में स्थिरता के लिए स्पष्ट चुनावी नतीजे बेहद अहम है. बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, बीते साल 5 अगस्त 2024 को देश छोड़कर भारत आ गई थीं. इसकी वजह पूरे बांग्लादेश में भारी विरोध और हिंसक प्रदर्शन थे, जिससे पूरे देश की रोजमर्रा की जिंदगी को ठप कर दिया था. खास तौर पर देश के प्रमुख गारमेंट्स सेक्टर, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक माना जाता है, पर भी इन घटनाओं का असर पड़ा था.

यह चुनाव दो पूर्व सहयोगी दलों, बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के अलग-अलग गठबंधनों के बीच हो रहा है. चुनाव से पहले हुए जनमत सर्वेक्षणों में बीएनपी को हल्की बढ़त मिलने का अनुमान जताया गया था. मतदान फीसदी को लेकर भी दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2024 के पिछले चुनावों में दर्ज 42 फीसदी टर्नआउट के मुकाबले इस बार मतदान फीसदी ज्यादा रहने की संभावना है. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, 60 फीसदी से ज्यादा रजिस्टर्ड मतदाताओं ने मतदान किया.

प्रधानमंत्री पद के दोनों दावेदारों ने अपनी जीत को लेकर भरोसा जताया है. बीएनपी के नेता तारिक रहमान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "मुझे अपनी जीत का पूरा भरोसा है. जनता में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया." वहीं, जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफीक रहमान ने इन चुनावों को बांग्लादेश के लिए एक अहम मोड़ करार देते हुए कहा कि जनता बदलाव चाहती है.

