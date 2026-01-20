Bangladesh Election 2026: आधी आबादी, चौथाई हक भी नहीं; बांग्लादेश की सियासत में महिलाएं नदारद

Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश में होने वाले आगामी आम चुनावों से पहले एक रिपोर्ट ने देश की राजनीति का एक अहम और चिंताजनक पहलू सामने रखा है. रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश की राजनीति आज भी गहराई से पुरुष-प्रधान बनी हुई है. पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचा महिलाओं को सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से दूर रखता है, जिसका सीधा असर यह है कि राजनीतिक दलों के हर स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहद कम नजर आता है.

यह बात बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक अखबार 'प्रथम आलो' में प्रकाशित एक लेख के जरिए सामने आई है. इस लेख को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस (HDRO) के पूर्व निदेशक सलीम जहान ने लिखा है. उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए बताया कि 12 फरवरी को होने वाले चुनावों के लिए कुल 2,568 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं, लेकिन इनमें से केवल 109 उम्मीदवार महिलाएं हैं, यानी कुल उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 4.2 फीसदी है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इन 109 महिला उम्मीदवारों में से 72 को किसी न किसी राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त है, जबकि 37 महिलाएं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं. इसका मतलब यह हुआ कि हर तीन में से एक महिला उम्मीदवार को किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं मिला है, जिससे यह साफ होता है कि पार्टियां अब भी महिलाओं को टिकट देने में पीछे हैं.

आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि इस चुनाव में बांग्लादेश की कुल 50 राजनीतिक पार्टियां हिस्सा ले रही हैं. इनमें से 30 पार्टियों ने एक भी महिला उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है. यानी देश की तीन-पांचवीं राजनीतिक पार्टियों ने किसी भी महिला को टिकट नहीं दिया, जबकि बांग्लादेश की कुल आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा महिलाएं हैं. रिपोर्ट ने इस स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.

जिन पार्टियों ने महिलाओं को टिकट दिया है, उनमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और मार्क्सवादी बांग्लादेश सोशलिस्ट पार्टी (बीएसपी) सबसे ऊपर हैं. लेकिन इन दोनों पार्टियों ने भी सिर्फ 10-10 महिला उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा है. रिपोर्ट में खास तौर पर बीएनपी को लेकर निराशा जताई गई है. कहा गया है कि जमीनी स्तर पर मजबूत मानी जाने वाली बीएनपी ने अपने कुल 328 उम्मीदवारों में से सिर्फ 10 महिलाओं को टिकट दिया है, जो करीब तीन फीसदी ही बैठता है.

इसके अलावा, कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने आगामी चुनावों के लिए अपने 279 उम्मीदवारों में से एक भी महिला को टिकट नहीं दिया है. यह तथ्य भी रिपोर्ट में खास तौर पर दर्ज किया गया है.

रिपोर्ट में यह भी याद दिलाया गया है कि राजनीतिक दलों के बीच पहले यह सहमति बनी थी कि चुनावों में कम से कम पांच फीसदी उम्मीदवार महिलाएं होंगी. लेकिन ज्यादातर पार्टियां इस आपसी समझौते को निभाने में नाकाम रहीं. यानी जो वादा किया गया था, वह कागजों से आगे नहीं बढ़ पाया.

रिपोर्ट का कहना है कि बांग्लादेश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अब भी बेहद सीमित है. बहुत कम महिलाएं सक्रिय रूप से राजनीति में उतरती हैं. इसका असर यह होता है कि चुनावों में महिला उम्मीदवारों की संख्या कम रहती है और वे चुनावी रैलियों और प्रचार अभियानों में भी कम नजर आती हैं. समाज भी महिलाओं को इन भूमिकाओं में देखने का आदी नहीं है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चुनावों में परंपरागत रूप से इस्तेमाल होने वाली 'मसल पावर' यानी ताकत और दबदबे की राजनीति भी महिलाओं को उम्मीदवार बनने से हतोत्साहित करती है. इस तरह की राजनीतिक संस्कृति महिलाओं के लिए चुनावी मैदान को और मुश्किल बना देती है.

