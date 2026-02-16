ऐतिहासिक जीत के बाद एक्टिव हुए तारिक रहमान, जमात और NCP नेताओं से मुलाकात

Advertisement
Tarique Rahman Meets Jamaat Leader: तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बांग्लादेश में ऐतिहासिक जीत हासिल की है. सरकार बनाने से पहले उन्होंने जमात प्रमुख और NCP नेता से मुलाकात की, जिससे एक नई राजनीतिक शुरुआत का संकेत मिला.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 16, 2026, 08:39 AM IST

Bangladesh News: बांग्लादेश में हाल ही में हुए पार्लियामेंट्री चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है. पार्टी चीफ तारिक रहमान अब देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर हैं. BNP को चुनावों में लगभग 49.97 परसेंट वोट मिले, जिससे 300 सदस्यों वाली पार्लियामेंट में 209 सीटें जीतकर दो-तिहाई बहुमत हासिल हुआ. इस जीत को लंबे राजनीतिक संघर्ष और सत्ता से बाहर रहने के बाद BNP की मजबूत वापसी माना जा रहा है.

सरकार बनाने से पहले तारिक रहमान ने रविवार को कई अहम राजनीतिक मीटिंग शुरू कीं. उन्होंने जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश के चीफ शफीकुर रहमान और नेशनल सिटिजन्स पार्टी (NCP) की लीडर नाहिद इस्लाम से मुलाकात की. BNP ने इन मीटिंग को चुनावों के बाद पॉजिटिव राजनीतिक माहौल बनाने की दिशा में अहम कदम बताया. नई सरकार बनने से ठीक दो दिन पहले हुई इन मीटिंग में गठबंधन की राजनीति और सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई है.

जमात ने किया सबसे अच्छा प्रदर्शन
जमात-ए-इस्लामी ने इस चुनाव में अब तक का अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया. पार्टी को लगभग 31.76 परसेंट वोट मिले, जिससे उसे 68 सीटें मिलीं. वहीं, NCP को 3.05 परसेंट वोट के साथ छह सीटें मिलीं. यह ध्यान देने वाली बात है कि जमात-ए-इस्लामी ने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था, लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल में इसका असर फिर से बढ़ता दिख रहा है. तारिक रहमान, BNP के जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा फखरुल इस्लाम आलमगीर के साथ जमात चीफ के घर गए, जहां दोनों नेताओं ने एक फ़ॉर्मल मीटिंग की. बाद में BNP ने सोशल मीडिया पर मीटिंग की एक फोटो शेयर की, जिसमें जमात चीफ़ उन्हें फूल देकर बधाई दे रहे थे. जमात ने तारिक रहमान को भविष्य का प्रधानमंत्री भी बताया और इसे राष्ट्रीय राजनीति में एक अहम मोड़ बताया.

नाहिद इस्लाम के विद्रोह के बाद हसीना का तख्तापलट
इसके बाद, तारिक रहमान NCP नेता नाहिद इस्लाम से भी मिले. NCP को स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़ी पार्टी माना जाता है, जिसने अगस्त 2024 के विद्रोह में भूमिका निभाई थी, जिसने उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरा दी थी. इस चुनाव में लगभग 59 परसेंट वोटिंग हुई और गवर्नेंस सुधार प्रस्तावों पर एक रेफरेंडम भी पास हुआ. चुनाव के नतीजों को बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. नई BNP सरकार पार्लियामेंट के साउथ प्लाजा में शपथ लेगी. अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस ने शपथ ग्रहण समारोह में भारत, चीन और पाकिस्तान समेत 13 देशों के नेताओं को बुलाया है, जिससे इस बदलाव की तरफ इंटरनेशनल ध्यान गया है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं.

Bangladesh newsTarique Rahman meets Jamaat leaderBangladesh election BNP victory

