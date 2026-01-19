Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3079236
Zee SalaamMuslim Worldबांग्लादेश चुनाव पर बड़ा बम; हसीना के बेटे ने यूनुस सरकार को कठघरे में किया खड़ा

बांग्लादेश चुनाव पर बड़ा बम; हसीना के बेटे ने यूनुस सरकार को कठघरे में किया खड़ा

Bangladesh Election Controversy: बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे ने आने वाले चुनावों को लेकर यूनुस सरकार पर जोरदार हमला किया है. उन्होंने चुनावों को जमात समर्थित सरकार द्वारा रचा गया एक "स्टेज ड्रामा" बताया.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 19, 2026, 11:36 AM IST

Trending Photos

बांग्लादेश चुनाव पर बड़ा बम; हसीना के बेटे ने यूनुस सरकार को कठघरे में किया खड़ा

Bangladesh News: बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे साजीब वाजेद ने इल्जाम लगाया है कि बांग्लादेश में 12 फरवरी का चुनाव एक पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बजाय एक स्टेज किया हुआ ड्रामा है और इसके लिए उन्होंने मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली 'अवैध' कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी समर्थित अंतरिम सरकार पर इसे करवाने का इल्जाम लगाया. वाजेद ने चेतावनी दी कि दक्षिण एशियाई देश में धांधली वाले चुनाव को वैध बनाने की कोशिशें चल रही हैं और दावा किया कि जुलाई-अगस्त 2024 के प्रदर्शनों के बाद छात्रों को आगे करके सत्ता हथियाने वाली चरमपंथी कट्टरपंथी ताकतें एक बार फिर उसी रणनीति का इस्तेमाल कर रही हैं.

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पूर्व सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सलाहकार वाजेद ने X पर पोस्ट किया, "बांग्लादेश में आने वाला चुनाव एक पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है. यह अवैध जमात समर्थित यूनुस सरकार द्वारा स्टेज किया हुआ ड्रामा है. धांधली वाले चुनाव को वैध बनाने के लिए एक और नाटक चल रहा है. जिस तरह जुलाई-अगस्त में चरमपंथी कट्टरपंथी ताकतों ने आम छात्रों को आगे करके सत्ता हथिया ली थी, उसी रणनीति को फिर से अपनाया जा रहा है."   यूनुस सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने आगे कहा, "यह सरकार चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव नहीं बनाना चाहती. यह चुनाव को कट्टरपंथ स्थापित करने के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है. यहां, मतपेटी नहीं, बल्कि पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट मायने रखती है. लोगों की राय नहीं, बल्कि यूनुस की पहले से तय योजना ही अंतिम शब्द है."

वाजेद ने कहा कि बांग्लादेश के लोगों के सामने एक कठिन विकल्प है या तो इस "स्टेज किए हुए" चुनाव में भाग लेकर कट्टरपंथ को वैध बनाएं, या अपने भविष्य की रक्षा के लिए जिसे उन्होंने 'ढोंग' कहा, उसे अस्वीकार करें. उन्होंने कहा कि यह फैसला न केवल मतदान केंद्र पर बल्कि हर व्यक्ति की अंतरात्मा में है. यह कहते हुए कि जिस चुनाव से बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाली पार्टी अवामी लीग को जानबूझकर बाहर रखा गया है, वह लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, वाजेद ने कहा कि यह केवल "सत्ता हथियाने की एक चाल, राज्य पर कब्जा करने की एक साजिश" है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने आगे कहा, “सत्ता में आने के बाद से अवैध जमात समर्थित यूनुस ने एक समय व्यवस्थित देश को बर्बादी की ओर धकेल दिया है. अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव सभी खतरे में हैं. कट्टरपंथ और उग्रवाद के लिए जगह बनाना उनका मुख्य मकसद बन गया है.” बांग्लादेश के लोगों से “अवैध, धांधली वाले चुनाव” का बहिष्कार करने का आह्वान करते हुए वाजेद ने कहा, “इस देश के हर माता-पिता की ज़िम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित और प्रगतिशील बांग्लादेश सुनिश्चित करें. उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कट्टरपंथ को ना कहना होगा, उग्रवाद को ना कहना होगा और इस धांधली वाले चुनाव को भी ना कहना होगा. यह वोट बहिष्कार का आह्वान नहीं है. यह राज्य को बचाने का आह्वान है. यह किसी पार्टी के हित की बात नहीं है. यह बांग्लादेश के भविष्य की बात है.”

इनपुट-IANS

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh newsBangladesh Election ControversySheikh Hasina

Trending news

Bangladesh news
बांग्लादेश चुनाव पर बड़ा बम; हसीना के बेटे ने यूनुस सरकार को कठघरे में किया खड़ा
UAE Gaza Humanitarian Aid
गाजा में फिलिस्तीनियों की दुख देख UAE का दिल पसीजा, जहाज भरकर भेजी राहत सामग्री
iran news
‘मैं तेहरान लौटूंगा’, ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने किया ऐलान
muslim news
संतों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन... मोहन भागवत से इस मुस्लिम नेता के तीखे सवाल
muslim news
सुप्रीम लीडर को छूआ भी तो छिड़ जाएगी भीषण जंग, ईरान ने अमेरिका को दी सीधी धमकी
Pakistan News
कराची का गुल प्लाजा बना आग का कब्रिस्तान, 10 की मौत, 60 लापता
india uae relation
आज भारत आएंगे UAE राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद, PM के साथ इन एजेंडों पर होगी बात
Jammu and Kashmir news
किश्तवाड़ में आतंकियों से आमने-सामने की जंग, मुठभेड़ में 8 जवान घायल
syria news
सीरिया में अब बंद हो जाएगा खून-खराबा! सरकार और SDF के बीच में हुआ ऐतिहासिक समझौता
Pakistan News
Pakistan: गुल प्लाजा में आग लगने से 6 की मौत, बचाव कार्य में जुटे सेना के जवान