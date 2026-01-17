बांग्लादेश में चुनाव से पहले हो गया ये बड़ा खेल, जमात-ए-इस्लामी की बढ़ी मुश्किलें

Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldबांग्लादेश में चुनाव से पहले हो गया ये बड़ा खेल, जमात-ए-इस्लामी की बढ़ी मुश्किलें

Bangladesh Election: बांग्लादेश में आम चुनाव नजदीक है. इस बीच राजनीतिक तनाव भी बढ़ गए हैं. जमात-ए-इस्लामी की  अगुवाई में 11 राजनीतिक दलों का गठबंधन चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे थे. लेकिन इस गठबंधन का एक मजबूत पार्टी "इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश" (IAB) ने गठबंधन तोड़ने और स्वतंत्र चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. इस राजनीतिक घटना ने बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 17, 2026, 03:52 PM IST

Bangladesh Election: बांग्लादेश में आगामी 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं. आम चुनाव से कुछ ही दिन पहले जमात-ए-इस्लामी की अगवाई वाली गठबंधन में फूट पड़ गई है. स्थानीय मीडिया के मुताबिक गठबंधन के घटक दल इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश (IAB) ने गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया है. 

इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश (IAB) ने बीते शुक्रवार (16 जनवरी) को कहा कि वह दूसरों के एहसान पर निर्भर रहकर राजनीति में शामिल नहीं होना चाहती. वह आगामी आम चुनाव में 300 में से 268 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की योजना बना रही है.

इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश (IAB) का यह फैसला तब सामने आया है, जब जमात की अगुवाई वाले गठबंधन ने ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 253 सीटों के बंटवारे का ऐलान किया. बता दें, IAB ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विरोध किया था.

बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ढाका में पार्टी के सेंट्रल ऑफिस में मीडिया से बातचीत के दौरान IAB के प्रवक्ता गाजी अताउर रहमान ने कहा कि सीट-शेयरिंग के दौरान पार्टी को इंसाफ नहीं मिला.  उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन इस्लामी विचारधारा से भटक गया है.

मीडिया ने बाद में पार्टी प्रवक्ता से सवाल पूछा कि क्या IAB ने सीट बंटवारे को लेकर खुद को इस गठबंधन से बाहर किया है? इस पर उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है. लेकिन यहां, सीट शेयरिंग की प्रक्रिया में, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है. उन्होंने कहा कि गठबंधन से बाहर होने के पीछे यह भी एक बड़ी वजह है.

अताउर ने बातचीत के दौरान जमात पर मनमाने बर्ताव का आरोप लगाया और कहा कि इससे उनकी पार्टी की बेइज्जती हुई है. स्थानीय मीडिया ने IAB लीडर के हवाले से कहा कि हम आज (शुक्रवार) आपके सामने यह बताने के लिए मजबूर हैं कि इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश ने जिन 270 सीटों पर नामांकन पेपर जमा किए थे, उनमें से दो उम्मीदवारों को रिजेक्ट कर दिया गया. बाकी 268 उम्मीदवार वैध हैं. हमने उन्हें चुनाव लड़ने का निर्देश दिया है. उनमें से कोई भी नाम वापस नहीं लेगा.

बता दें कि जमात और IAB बांग्लादेश के दो सबसे बड़े इस्लामी समूह हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमात 11 पार्टी गठबंधन के तहत इस्लामी वोटों को मजबूत करने के लिए तीन महीने से ज्यादा समय से बातचीत कर रहे थे. वहीं, IAB भी जमात की अगुवाई में 11-पार्टी गठबंधन का हिस्सा था. हालांकि, पिछले कई दिनों से सीट-शेयरिंग को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया था.

इससे पहले 29 दिसंबर 2025 को नॉमिनेशन की डेडलाइन से ठीक पहले पार्टी के साथ गठबंधन की बातचीत फेल हो गई. इसकी वजह से दोनों पार्टियों को सैकड़ों सीटों पर नॉमिनेशन जमा करना पड़ा, जिससे गठबंधन के अंदर ही उथल-पुथल मच गई.

बांग्लादेश चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जमात ने आखिरी दिन 276 सीटों पर नॉमिनेशन फाइल किया, जबकि इस्लामी आंदोलन ने 268 सीटों पर नामांकन पेपर जमा किए. बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव में अब एक महीने का भी समय नहीं रह गया है. ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच तनाव काफी बढ़ता जा रहा है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

