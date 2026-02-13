बांग्लादेश में कट्टरपंथ को वोट की चोट; जमात के कई मौलानाओं की जमानत जब्त

Bangladesh Election Results 2026: बांग्लादेश में चुनाव के नतीजों ने साफ तौर पर दिखा दिया कि बांग्लादेशी मुसलमानों ने नफरत भरी और भारत विरोधी राजनीति को नकार दिया है. मामुनुल हक जैसे कट्टरपंथी मौलवियों को करारी हार मिली है.
Trending Photos
Bangladesh News: बांग्लादेश में आम चुनाव के नतीजे साफ हो गए हैं. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने जबरदस्त जीत हासिल की है. BNP ने 299 सीटों में से 209 सीटें हासिल कीं, जो बहुमत के लिए जरूरी 150 से ज़्यादा हैं. अब तक 286 सीटों के नतीजे आ चुके हैं. वहीं, जमात-ए-इस्लामी की लीडरशिप वाले 11-पार्टी अलायंस ने अब तक 70 सीटें पर जीत दर्ज की है. जमात चीफ शफीकुर रहमान ढाका-15 सीट से चुनाव जीत गए हैं.
यह पहली बार है जब BNP ने लगभग 20 साल बाद देश में सरकार बनाई है. शेख हसीना की अवामी लीग 2008 से 2024 तक सत्ता में थी. इस जीत के साथ पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया के बेटे और BNP चेयरमैन तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है. तारिक ने दो सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों में जीत हासिल की. वह 17 साल के देश निकाला के बाद पिछले दिसंबर में देश लौटे थे.
कट्टर नेताओं को वोट का चोट
पिछले दो दशकों में भारत और उसके पड़ोसी देशों खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश की राजनीति में भारत विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी बयानबाजी करने वाले नेताओं का असर लगातार बढ़ा है. चुनावी राजनीति में वोट पाने के लिए नफरत, धार्मिक ध्रुवीकरण और भड़काऊ भाषणों का इस्तेमाल किया गया है. बांग्लादेश में हाल के चुनावों से पहले भी, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और डर का माहौल देखा गया था. कई जगहों पर विरोध प्रदर्शनों और भड़काऊ बयानों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया. लेकिन इस बार, बांग्लादेशी वोटरों ने साफ संदेश दिया है कि देश की राजनीति में अब कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए.
कट्टर नेताओं का बांग्लादेश के मुसलमानों खत्म किया सियासी करियर
चुनाव नतीजों में भड़काऊ और भड़काऊ भाषण देने वाले कई नेताओं को हार का सामना करना पड़ा. इनमें सबसे बड़ा नाम मामुनुल हक का था, जिन्हें अपने ही चुनाव क्षेत्र में करारी हार मिली. मौलाना मामुनुल हक लंबे समय से भारत, हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपनी जहरीली भाषा के लिए चर्चा में रहे हैं. लेकिन, इस चुनाव में बांग्लादेशी मुसलमानों समेत आम वोटरों ने उनके पॉलिटिकल एजेंडा को नकार दिया. ऐसे में आज जानते हैं कि कौन है मौलाना मामुनुल हक.. आइए जानते हैं.
कौन है मामुनुल हक?
कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश 2010 में बना था. यह एक सख्त इस्लामिक सोच को मानता है और अक्सर सामाजिक और संवैधानिक सुधारों का खुलकर विरोध करता रहा है. इसका असर खास तौर पर मदरसा नेटवर्क और धार्मिक संस्थाओं में महसूस किया जाता है. इस संगठन से जुड़े सबसे जाने-माने लोगों में से एक मामुनुल हक हैं. 1973 में जन्मे मामुनुल हक अपने भड़काऊ भाषणों और कट्टरपंथी बयानों की वजह से लगातार विवादों में रहे हैं. उनके समर्थक उन्हें धार्मिक नेता मानते हैं, जबकि आलोचक उन पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाते हैं.
पीएम के दौरे पर किया था बड़ा कांड
मार्च 2021 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बांग्लादेश गए थे, तो हिफाजत-ए-इस्लाम ने कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए. ये विरोध प्रदर्शन बाद में हिंसक हो गए, जिसके कारण झड़पें हुईं और कई लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने बाद में हिंसा भड़काने के आरोप में मामुनुल हक को गिरफ्तार कर लिया. उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना के समय में मामुनुल हक के खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज किए गए थे और सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी. हालांकि, हाल ही में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना के पद छोड़ने और देश छोड़ने के बाद बनी अंतरिम सरकार ने मामुनुल हक और कुछ दूसरे कट्टरपंथी नेताओं को रिहा कर दिया है.