कौन हैं जायमा रहमान? जिनमें शेख हसीना और खालिदा जिया की झलक देख रही बांग्लादेशी अवाम

Zaima Rahman in Bangladesh Politics: बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले 2026 के आम चुनाव से पहले जिया परिवार की चौथी पीढ़ी की एंट्री चर्चा में है. तारिक रहमान की बेटी जायमा रहमान की देश वापसी और बढ़ती सार्वजनिक मौजूदगी ने BNP में नई उम्मीदें जगाई हैं. वहीं, सियासत में उनकी भूमिका को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Dec 27, 2025, 07:36 PM IST

पिता तारिक रहमान और मां के साथ जायमा रहमान (फाइल फोटो)
Bangladesh Politics: पड़ोसी मु्ल्क बांग्लादेश में अगले साल आम चुनाव होने हैं. 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन की वजह से देश छोड़कर भागना पड़ा. इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनूस को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है. बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त ए.एम.एम. नासिर उद्दीन ने 11 दिसंबर 2025 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि 11 फरवरी 2026 को 13वां संसदीय चुनाव होगा. चुनावी तैयारियों में अब महज डेढ़ महीने से भी कम समय बाकी है, ऐसे में सियासी दलों की रस्साकशी शुरू हो गई. इस दौरान कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है. 

हिंसा, दावों, कयासआराईयों के के बीज बांग्लादेश की सियासत में जिया परिवार की चौथी पीढ़ी की एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. तारिक रहमान की इकलौती बेटी जायमा रहमान अब पूरी तरह सियासत में कदम रखने की तैयारी करती नजर आ रही हैं. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) से जुड़े सूत्रों और हालिया घटनाक्रमों के बीच यह संकेत मिल रहे हैं कि जायमा रहमान आने वाले समय में पार्टी और देश की सियासत में अहम भूमिका निभा सकती हैं.

जामया रहमान की एंट्री से मची हलचल
17 साल तक लंदन में निर्वासन जैसी जिंदगी बिताने के बाद जायमा रहमान 25 दिसंबर को अपने पिता के साथ बांग्लादेश लौटीं. वापसी के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट और पार्टी बैठकों के जरिए यह संकेत दिया कि वह बांग्लादेश के पुनर्निर्माण में योगदान देना चाहती हैं और आम लोगों से सीधे जुड़कर देश की जमीनी हकीकत को जानना और समझना चाहती हैं.

जायमा रहमान का जन्म 26 अक्टूबर 1995 को हुआ था. वह बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पोती हैं. उनका बचपन ढाका में बीता, लेकिन साल 2008 में जब तारिक रहमान सियासी और स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से लंदन चले गए, तब महज 13 साल की जायमा अपनी मां डॉ. जुबैदा रहमान के साथ वहां चली गईं.

लंदन में रहते हुए जायमा रहमान ने क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी की और लिंकन्स इन से बैरिस्टर बनीं. कानूनी पेशे के दौरान उन्होंने आम लोगों के साथ काम किया, जिससे उनके भीतर सहानुभूति, ईमानदारी और न्याय की समझ विकसित हुई. हाल ही में एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "मैं कभी अपनी जड़ों की देखभाल करना नहीं भूली." 

इसी पोस्ट जायमा रहमान में उन्होंने अपनी दादी खालिदा जिया को प्यार से 'डाडू' कहकर याद किया. अब तक जायमा रहमान ने न तो कोई औपचारिक पार्टी पद संभाला है और न ही किसी चुनाव में हिस्सा लिया है. बीते 17 सालों में उनकी जिंदगी मुख्य रूप से लंदन में उनके कानूनी करियर के इर्द-गिर्द ही केंद्रित रही.

दादी की राह चलीं जायमा रहमान
तारिक रहमान की वापसी पर ढाका की सड़कों पर हजारों समर्थक उमड़ पड़े. इसे सियासी ताकत के प्रदर्शन के तौर पर भी देखा गया है. हालांकि, जायमा रहमान की एंट्री कई मामलों में शांत रही. वह अपनी मां जुबैदा रहमान के साथ गुरुवार को गुलशन एवेन्यू स्थित 196 नंबर आवास पर पहुंचीं. सियासी मंच पर भले ही तारिक रहमान केंद्र में रहे, लेकिन लंदन से ढाका तक के सफर की तस्वीरें सामने आने के बाद जायमा रहमान भी सियासी चर्चा के केंद्र में आ गईं.

यूनाइटेड किंगडम में प्रशिक्षित बैरिस्टर जायमा रहमान को BNP के भीतर 'नवीनीकरण' के संभावित चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है. पार्टी लंबे समय से भ्रष्टाचार, घोटालों और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों से घिरी रही है. तारिक रहमान से जुड़ा 'हावा भवन' भी BNP-जमात गठबंधन सरकार के दौरान विवादों में रहा था. ऐसे में फरवरी 2026 में संभावित राष्ट्रीय चुनावों से पहले पार्टी की छवि सुधारने और खासकर नौजवानों को जोड़ने की कोशिशों में जायमा की भूमिका अहम मानी जा रही है. पार्टी पहले से ही नौजवान मतदाताओं तक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम कर रही है.

जायमा रहमान पहली बार 2001 के आम चुनावों के दौरान मीडिया की नजर में आई थीं, जब वह महज छह साल की उम्र में अपनी दादी खालिदा जिया के साथ मतदान केंद्र पहुंची थीं. उसी चुनाव में BNP को बड़ी जीत मिली थी और खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी थीं. हाल ही में अपने एक फेसबुक पोस्ट में जायमा ने बचपन की एक याद साझा की, जो पहले ढाका ट्रिब्यून में रिपोर्ट हो चुकी है. उन्होंने लिखा कि 11 साल की उम्र में एक फुटबॉल टूर्नामेंट जीतने के बाद वह अपना मेडल सीधे अपनी दादी को दिखाने उनके दफ्तर गई थीं. उन्होंने बताया कि जिस गर्व और ध्यान से उनकी दादी ने उनकी बात सुनी थी, वही याद आज भी उनके साथ है.

सियासी प्रतिभा की जायमा ने दिखाई झलक
साल 2021 में जायमा रहमान उस वक्त सुर्खियों में आईं, जब अवामी लीग के मंत्री मुराद हसन ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं. इसके बाद मुराद हसन को इस्तीफा देना पड़ा और उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज हुआ. हालांकि, जायमा की हकीकी तौर पर सियासी एक्टिविटि जुलाई में हुए छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद ज्यादा दिखने लगी, जब वह अपने पिता के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आईं और कई मंचों पर उनकी अगुवाई भी की.  

उन्होंने वाशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में BNP प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में हिस्सा लिया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल और आमिर खस्रू भी शामिल थे. इसके अलावा, 23 नवंबर 2025 को जायमा रहमान ने BNP की अपनी पहली औपचारिक बैठक में भाग लिया, जहां यूरोपीय प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था.

इस तरह तारिक रहमान की लंबे समय बाद घरवापसी और जायमा रहमान की बढ़ती सार्वजनिक मौजूदगी के साथ बांग्लादेश की राजनीति में जिया परिवार की अगली पीढ़ी की भूमिका को लेकर चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही हैं. सियासी गलियारों में अभी से जायमा रहमान में दादी खालिदा जिया और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की झलक नजर आ रही है. 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

