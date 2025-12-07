ढाका में सियासी भूचाल! छात्र दल ने जमात-ए-इस्लामी संग मिलाया हाथ, भारत की नजरें टिकीं

Bangladesh News Today: बांग्लादेश की सियासत में एक नया समीकरण सामने आया है. छात्र नेताओं की पार्टी नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) ने इतवार (7 दिसंबर) को जमात-ए-इस्लामी और एक अन्य संगठन के साथ मिलकर 'गणतांत्रिक संगस्कार जोट' नाम का नया गठबंधन बना लिया है. यह गठबंधन देश में फरवरी 2025 में होने वाले आम चुनाव से पहले तैयार किया गया है।

कैसे बना गठबंधन?

NCP की स्थापना इस साल फरवरी में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के समर्थन से की गई थी. यह संगठन स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन (SAD) का ही सियासी शकल है. SAD ने पिछले साल हुए बड़े और हिंसक आंदोलन की अगुवाई की थी, जिसके चलते 5 अगस्त 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार को सत्ता से हटना पड़ा था.

NCP ने जमात-ए-इस्लामी की शाखा अमर बांग्लादेश (AB) पार्टी और राष्ट्र संगस्कार आंदोलन के साथ गठबंधन कर लिया है. ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए NCP के संयोजक नाहिद इस्लाम ने कहा कि "यह गठबंधन दो साल से अधिक के लंबे राजनीतिक प्रयासों का नतीजा है." नाहिद इस्लाम और उनके दो साथी छात्र नेता वही हैं जिन्हें अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने सलाहकार परिषद में शामिल किया था, लेकिन इस्लाम ने NCP का गठन करने के लिए वह पद छोड़ दिया.

BNP की सियासत में वापसी

जमात-ए-इस्लामी का शुमार बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी सियासी पार्टी में होता है, जो पहले ही आठ इस्लामी दलों का बड़ा गठबंधन बनाकर चुनावी मोर्चे पर मजबूत हो चुकी है. अब NCP के साथ हाथ मिलाने के बाद उसकी ताकत और बढ़ने के आसार हैं. यह स्थिति इसलिए और अहम हो जाती है क्योंकि अंतरिम सरकार ने सत्ता में आते ही शेख हसीना की अवामी लीग को भंग कर दिया था, जिससे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी फिर से मुख्य सियासी धारा में लौट आई.

बांग्लादेश की सियासत दुनियाभर की नजर

हालांकि पार्टी प्रमुख खालिदा जिया गंभीर रूप से बीमार हैं और उनकी जगह फिलहाल पार्टी की कमान लंदन में रह रहे उनके बेटे और कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान संभाल रहे हैं. ऐसे में बांग्लादेश की सियासत में जमात और दक्षिणपंथी विचारधारा की वापसी के संकेत तेजी से दिखाई दे रहे हैं. बांग्लादेश की सियासत का भारत पर भी पड़ेगा. इसलिए भारत सरकार, बांग्लादेश की सियासत पर करीब से नजर बनाए हुए है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि बांग्लादेश की सियासत इस समय अनिश्चितता के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है. सत्ता का समीकरण बदलने के इस मौके ने जमात-ए-इस्लामी और कट्टर दक्षिणपंथी संगठनों को फिर से सिर उठाने का मौका दिया है. फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले यह नया गठजोड़ खेल का पासा बदल सकता है. सियासत किस करवट बैठेगी, लोकतंत्र मजबूत होगा या कट्टरपंथ? पूरी दुनिया की नजर अब बांग्लादेश के अगले कदम पर टिकी है.

