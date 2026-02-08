Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3102554
Zee SalaamMuslim Worldबांग्लादेश चुनाव में महिला उम्मीदवार निशाने पर, साइबर हमलों से सियासत में बवाल!

बांग्लादेश चुनाव में महिला उम्मीदवार निशाने पर, साइबर हमलों से सियासत में बवाल!

Female Candidates Facing threats in Bangladesh Elections: बांग्लादेश में 12 फरवरी के संसदीय चुनाव से पहले महिला उम्मीदवारों को साइबर बुलिंग, धमकियों और चरित्र हनन का सामना करना पड़ रहा है. कम महिला प्रतिनिधित्व और बढ़ती ऑनलाइन टारगेटिंग ने सियासी माहौल गरमा दिया है, जबकि कई उम्मीदवारों ने चुनावी अभियान को प्रभावित करने की कोशिशों का आरोप लगाया है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 08, 2026, 06:19 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Bangladesh Election 2026 News: बांग्लादेश में होने वाले संसदीय चुनाव से पहले जहां सियासी माहौल गर्म है, वहीं महिला उम्मीदवारों को लेकर सामने आ रही खबरों ने नई बहस छेड़ दी है. एक तरफ चुनावी मंचों पर महिलाओं की भागीदारी और आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ कई महिला उम्मीदवार साइबर हमलों, धमकियों और चरित्र हनन जैसे गंभीर आरोपों का सामना कर रही हैं. 12 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले यह मुद्दा देश की सियासत में चर्चा का केंद्र बन गया है.

ढाका से आई जानकारी के मुताबिक, चुनावी तैयारियों और अभियानों के बीच बांग्लादेश में महिलाओं की आत्मनिर्भरता, रोटी और रोजगार जैसे मुद्दे प्रमुखता से उभर रहे हैं. खासतौर पर जमात-ए-इस्लामी की तरफ से महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी के बाद से सियासत में महिलाओं की भागीदारी को लेकर बहस और तेज हो गई है. हालांकि, चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो महिला प्रतिनिधित्व बेहद सीमित दिखाई देता है. इस बार चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या कुल का सिर्फ करीब चार फीसदी है, जबकि देश की आधी आबादी महिलाएं हैं. इसके अलावा चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 51 सियासी दलों में से 30 पार्टियों ने एक भी महिला उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है.

यह भी पढ़ें: CM हिमंता ने किया बड़ा दावा; कांग्रेस MP गौरव गोगोई की पत्नी पाकिस्तान के लिए करती थीं जासूसी

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई चुनाव क्षेत्रों की महिला उम्मीदवारों ने ऑनलाइन और जमीनी स्तर पर साइबर बुलिंग, यौन उत्पीड़न, चरित्र हनन और धमकियों की शिकायत की है. बताया जा रहा है कि इन हमलों का मकसद महिला उम्मीदवारों को डराना और उनके चुनावी अभियान को कमजोर करना है.

ढाका-19 से नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) की उम्मीदवार दिलशाना पारुल ने कहा कि उन्हें लगातार ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है. खासकर हेडस्कार्फ पहनने के उनके फैसले को लेकर उन्हें निशाना बनाया गया. बांग्लादेशी अखबार 'द ढाका ट्रिब्यून' के हवाले से उन्होंने कहा कि सिर्फ विरोधी पार्टियों के समर्थक ही नहीं, बल्कि खुद को प्रोग्रेसिव कहने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं और उन्हें सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है. 

पारुल ने आरोप लगाया कि उनके अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकियां भी मिली हैं. उन्होंने कहा कि हाल ही में उनकी टीम पर एक गांव की बिजली साइट पर हमला हुआ और उन्हें चेतावनी भरे फोन कॉल भी आए, जिनमें दावा किया गया कि अशुलिया में एक पूर्व वार्ड कमिश्नर महिला श्रमिकों को वोट देने से रोकने के लिए धमका रहा है. उनके मुताबिक, जब भी ऐसा लगता है कि बीएनपी हार सकती है, धमकियां बढ़ जाती हैं.

पारुल ने यह भी कहा कि पुरुष नेताओं की आलोचना अक्सर नीतियों या भ्रष्टाचार के मुद्दों पर होती है, जबकि महिला नेताओं को उनके चरित्र को लेकर निशाना बनाया जाता है. इसके बावजूद उन्होंने कहा कि वह मैदान में काम जारी रखेंगी और अपने चुनाव क्षेत्र के विकास पर ध्यान देंगी.

इसी तरह ढाका-20 से एनसीपी की उम्मीदवार नबीला तस्नीद ने बताया कि उनके बैनर और फेस्टून फाड़ दिए गए. जब उन्होंने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी तो उनसे फोटो या वीडियो सबूत मांगे गए, जिससे संस्थागत समर्थन पर सवाल उठता है. तस्नीद ने गठबंधन समर्थित समूहों पर गलत जानकारी फैलाने और महिला नेतृत्व पर सवाल उठाने का आरोप लगाया. उनके अनुसार, कुछ लोग यह प्रचार कर रहे हैं कि समाज महिला नेताओं को स्वीकार नहीं करेगा और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा व चरित्र पर हमला उनका मुख्य हथियार है.

तस्नीद ने बताया कि उनके चुनावी एजेंडे में खेती, किसानों के अधिकार, रोजगार, तकनीकी शिक्षा और महिलाओं के लिए विदेशों में अवसर जैसे मुद्दे शामिल हैं. वहीं, ढाका-12 से गोनोशोंगहोटी आंदोलन की उम्मीदवार तस्लीमा अख्तर ने कहा कि ऑनलाइन उत्पीड़न इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि बिना नाम बताए हमला करना आसान होता है. उन्होंने कहा कि जब निशाना महिला होती है, तो यह और भी आसान हो जाता है. अख्तर ने कहा कि डराने-धमकाने के बावजूद वह महिलाओं के अधिकारों, बारहवीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा और भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई जैसे मुद्दों पर पीछे नहीं हटेंगी.

यह भी पढ़ें: क्रिकेट का सबसे स्टाइलिश कप्तान! जानें बर्थडे पर अजहरुद्दीन के करियर के चौंकाने वाले फैक्ट्स

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh newsBangladesh Election 2026muslim news

Trending news

Bangladesh news
बांग्लादेश चुनाव में महिला उम्मीदवार निशाने पर, साइबर हमलों से सियासत में बवाल!
Indian cricket news
क्रिकेट का सबसे स्टाइलिश कप्तान! जानें बर्थडे पर अजहरुद्दीन से जुड़े अनसुने फैक्ट्स
Delhi news
गीजर ब्लास्ट बना जानलेवा! हजरत निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादा नशीन की दर्दनाक मौत
muslim news
CM हिमंता का विवादित दावा; MP गौरव गोगोई की पत्नी पाकिस्तान के लिए करती थीं जासूसी
muslim news
फिल्म 'कल्कि संभल' पर बवाल तेज,ममलूकुर्रहमान के बाद मौलाना वसी अशरफ ने की बड़ी मांग
muslim news
मुस्लिम समुदाय डॉक्टर,इंजीनियर नहीं अपराधी पैदा कर रहा है,BJP विधायक के बयान पर बवाल
muslim news
चीन बॉर्डर पर शहीद हुए हरियाणा के सलीम खान,राजकीय सम्मान के साथ किया गया दफन
muslim news
"मैं गरांटी देता हूँ, एक भी मुल्ला नहीं बोलेगा..." MP सतीश गौतम ने दिया विवादित बयान
India Malaysia Agreement
भारत-मलेशिया रिश्तों को नई रफ्तार, मोदी-अनवर इब्राहिम बैठक में हुए बड़े समझौते
Iran Day In Hyderabad
हैदराबाद में मनाया गया 'ईरान डे'; आज ही के दिन हुई थी इस्लामिक क्रांति