इंजीनियरिंग छात्रों का प्रदर्शन देख यूनुस सरकार के छूटे पसीने; ढाका की सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर अड़े छात्र
Zee SalaamMuslim World

इंजीनियरिंग छात्रों का प्रदर्शन देख यूनुस सरकार के छूटे पसीने; ढाका की सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर अड़े छात्र

Engineering Students Protest in Dhaka: बांग्लादेश की राजधानी ढाका में BUET समेत कई इंजीनियरिंग संस्थानों के छात्रों ने तीन सूत्री मांगों को लेकर शाहबाग चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया. पुलिस से झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए. छात्रों की यह नाराजगी अंतरिम सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Aug 28, 2025, 08:01 AM IST

ढाका में प्रदर्शन करते इंजीनियरिंग के छात्र
ढाका में प्रदर्शन करते इंजीनियरिंग के छात्र

Bangladesh News Today: बांग्लादेश की राजधानी ढाका की रफ्तार इस वक्त इंजीनियरिंग छात्रों के गुस्से से थम सी गई है, जब बुधवार (27 अगस्त) को बांग्लादेश इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी (BUET) समेत कई इंजीनियरिंग संस्थानों के छात्रों ने ढाका के शाहबाग चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया. छात्रों ने तीन अहम मांगों को लेकर लगातार दूसरे दिन सड़कों पर उतरकर राजधानी का माहौल गरमा दिया.

छात्रों के प्रदर्शन को देखकर मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हालिया दिनों इस सरकार ने छात्रों की ताकत को देखा है. जब छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन कर बांग्लादेश की सत्ता में लंबे समय से काबिज शेख हसीना की सरकार को बेदखल कर दिया था. नतीजतन शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा. 

पीएम आवास की तरफ छात्रों ने किया कूच

कुछ इसी तरह का नजारा एक बार फिर ढाका की सड़कों पर देखने को मिल रहा है. कल सुबह से ही छात्रों ने 'मार्च टू ढाका' अभियान के तहत सैकड़ों की संख्या में जुलूस निकाला और मुख्य सड़कों को जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने शाहबाग़ चौराहे पर कब्जा कर ट्रैफिक के निजाम को पूरी तरह  से रोक दिया, जिससे लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी. 

हालात उस समय बिगड़ गए, जब छात्र अंतरिम मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के आवास 'जमुना' की ओर कूच करने लगे. पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले, साउंड ग्रेनेड और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़प हुई और छात्रों को पीछे हटना पड़ा. इस मामले में शाहबाग थाने के प्रभारी खालिद मंसूर ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने जुलूस के दौरान चौराहे को पूरी तरह कब्जे में ले लिया था. इसकी वजह से कई घंटों तक राजधानी की सबसे व्यस्त सड़कों पर ट्रैफिक ठप रहा.

छात्र इन मांगों को लेकर अड़े

प्रदर्शनकारी छात्र अपनी तीन मुख्य मांगों को लेकर अड़े हैं. पहली यह कि डिप्लोमा इंजीनियरों को 'इंजीनियर' की उपाधि न दी जाए. दूसरी, डिप्लोमा इंजीनियरों को नौवें ग्रेड में प्रमोशन न मिले. तीसरी, ग्रेजुएट इंजीनियरों को सीधे 10वें ग्रेड की नौकरी में शामिल किया जाए.

5 घंटे तक जाम की सड़क

इससे पहले मंगलवार को भी छात्रों ने करीब पांच घंटे तक शाहबाग चौराहे को जाम किया था, लेकिन जब उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने बुधवार को और बड़ा आंदोलन छेड़ दिया. छात्र नेता रिजवान ने कहा, "हमने कल भी अपनी मांगें रखी थीं, लेकिन सरकार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया. मजबूरन आज हमें सख्त कदम उठाना पड़ा."

गौरतलब है कि नोबेल विजेता मुहम्मद यूनुस की अगुवाई में बनी अंतरिम सरकार ने अगस्त में सत्ता संभाली थी. तब से बांग्लादेश में लगातार विरोध-प्रदर्शन और अराजकता का माहौल बना हुआ है. इंजीनियरिंग छात्रों का यह आंदोलन उसी असंतोष की ताजा कड़ी माना जा रहा है.  

मिडिल ईस्ट और मुस्लिम जगत की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

 

