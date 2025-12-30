Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3058026
Zee SalaamMuslim Worldकौन थीं बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री? जिनकी फज्र की नमाज के बाद थमी सांसें, जानें खालिदा जिया का सियासी सफर

कौन थीं बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री? जिनकी फज्र की नमाज के बाद थमी सांसें, जानें खालिदा जिया का सियासी सफर

Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का आज फज्र की नमाज के बाद 80 साल की उम्र में निधन हो गया. यह खबर उनके बेटे तारिक रहमान के लंदन से लौटने के पांच दिन बाद आई है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Dec 30, 2025, 08:04 AM IST

Trending Photos

कौन थीं बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री? जिनकी फज्र की नमाज के बाद थमी सांसें, जानें खालिदा जिया का सियासी सफर

Khaleda Zia News: बांग्लादेश की पहली महिला पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का आज 80 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है. खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद 25 दिसंबर को लंदन से ढाका लौटे थे. उनके लौटने के सिर्फ पांच दिन बाद ही उन्होंने आखिरी सांस ली. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मीडिया सेल ने सबसे पहले फेसबुक पर उनकी मौत की खबर दी. BNP ने एक्स पर लिखा, "BNP चेयरपर्सन और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का आज सुबह 6:00 बजे, फज्र की नमाज़ के कुछ देर बाद इंतकाल हो गया है."

दरअसल, खालिदा कई महीनों से बीमार थीं और ढाका के एवरकेयर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. इस महीने की शुरुआत में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की थी और हर संभव मदद की पेशकश की थी. खालिदा जिया चार दशकों से ज़्यादा समय तक बांग्लादेश की राजनीति में एक प्रमुख हस्ती रही थीं. उन्होंने अपने पति की हत्या के बाद BNP की कमान संभाली थी.

एक युग का हो गया है अंत
बांग्लादेश की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है. खालिदा जिया की राजनीतिक यात्रा 1981 में शुरू हुई, जब राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या से बांग्लादेश की राजनीति हिल गई थी. उनकी मौत के बाद, उनकी बीवी, खालिदा जिया, राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गईं और बहु-दलीय लोकतंत्र की एक मुखर समर्थक के रूप में उभरीं. सैन्य शासन के बाद लोकतांत्रिक शासन बहाल करने में उनकी भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

साल 2006 तक रहीं प्रधानमंत्री
साल 1991 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के आम चुनाव जीतने के बाद खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं. इस सरकार को संसदीय लोकतंत्र बहाल करने का श्रेय दिया जाता है. वह 2001 में फिर से सत्ता में आईं और 2006 तक प्रधानमंत्री रहीं. हालांकि, बाद के सालों में BNP ने लगातार तीन चुनावों का बहिष्कार किया. 2024 में खालिदा जिया ने शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन का खुलकर समर्थन किया. 

हाल में ही जेल से रिहा हुई थी खालिदा जिया
शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान खालिदा जिया को जेल हुई और उनके बेटे, तारिक रहमान पर भी कई आरोप लगे. बाद में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने खालिदा जिया और उनके बेटे दोनों को उन पर लगे आरोपों से बरी कर दिया. खिलादा जिया जेल से बाहर आ गईं. फिलहाल BNP को बांग्लादेश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी माना जाता है और राजनीतिक हलकों में व्यापक अटकलें हैं कि वह अगले आम चुनाव में सत्ता में वापस आ सकती है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh newsKhaleda Zia NewsKhaleda Zia deathKhaleda Zia passes away

Trending news

Bangladesh news
कौन थीं बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री? जिनकी फज्र की नमाज के बाद थमी सांसें
Bangladesh news
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का इंतकाल, अस्पताल में ली आखिरी सांस
jammu kashmir news
हिमाचल में कश्मीरी मुस्लिमों पर हमले, JKSA ने अमित शाह से लगाई हस्तक्षेप की गुहार
UP News
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हों या भारत में लिंचिंग, दोनों गलत: एसटी हसन
Rajasthan news
Chomu में मुस्लिम मुहल्लों में पसरा सन्नाटा; 4 अवैध निर्माण-20 बूचड़खानों को नोटिस
UP News
शाहजहांपुर में प्रशासन ने हिंदू संगठनों की धमकी के बाद मस्जिद ढहाया, अब मजार पर नजर!
Uttarakhand news
उत्तराखंड में हर दाढ़ी-टोपी वाला मुसलमान आतंकवादी; हिंदूवादी नेता ने दी खुली धमकी!
Bangladesh news
कब्र में पांव लेकिन खालिदा जिया लड़ेंगी चुनाव; बोगरा-7 सीट से दाखिल किया गया पर्चा!
UP News
हिन्दुस्तान नहीं लिंचिस्तान है ये, बयान पर अकेली पड़ीं इल्तिजा; मुफ़्ती ने भी छोड़ा साथ
Islam
Happy New Year: हर नया साल तुम्हारी उम्र का एक पन्ना है, इन्हें अच्छे कर्मों से भरो