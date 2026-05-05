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Zee SalaamMuslim WorldUS के बाद चीन को भी साधने में जुटा बांग्लादेश; बीजिंग के दौरे पर विदेश मंत्री खलीलुर रहमान

US के बाद चीन को भी साधने में जुटा बांग्लादेश; बीजिंग के दौरे पर विदेश मंत्री खलीलुर रहमान

Bangladesh China Relations: चीन और बांग्लादेश के बीच रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया जा रहा है. बांग्लादेश के विदेश मंत्री आज (5 मई) को दो दिवसीय चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं. चीन इस यात्रा को बांग्लादेश की नई प्रशासन के साथ विश्वास बढ़ाने का अवसर के रूप में देख रहा है, ताकि दोनों देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किया जा सके. यह यात्रा दोनों देशों के बीच भविष्य में साझेदारी और विकास को नई दिशा दे सकती है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 05, 2026, 04:19 PM IST

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Bangladesh China Relations: भारत में चीन के राजदूत 'जू फेइहोंग' ने मंगलवार (5 मई) को कहा कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान 5 से 7 मई तक चीन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे. यह यात्रा CPC केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और विदेश मंत्री 'वांग यी' के निमंत्रण पर हो रही है.

भारत में चीन के राजदूत जू फेइहोंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि "चीन बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है." जू फेइहोंग ने आगे कहा कि इस आगामी राजनयिक जुड़ाव के माध्यम से, "चीन को उम्मीद है कि वह बांग्लादेश की नई सरकार के साथ मिलकर राजनीतिक आपसी विश्वास को बढ़ाएगा, और विभिन्न क्षेत्रों में आदान-प्रदान और सहयोग को गहरा करेगा."

राजदूत ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य "उच्च गुणवत्ता वाले बेल्ट एंड रोड सहयोग को बढ़ावा देना और चीन-बांग्लादेश व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी को मजबूत करना है." यह राजनयिक पहल बीजिंग की हालिया पुष्टि के बाद आई है कि दोनों देश "पारंपरिक रूप से मित्रवत पड़ोसी और व्यापक रणनीतिक साझेदार" बने हुए हैं; जैसा कि सोमवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने घोषणा की थी और सरकारी मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट किया था.

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राजनयिक संबंधों के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए, प्रवक्ता ने कहा कि राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से 50 से अधिक वर्षों तक, दोनों देशों ने लगातार "शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों" के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित किए हैं, साथ ही "एक-दूसरे का सम्मान किया है और एक-दूसरे के साथ समानता का व्यवहार किया है."

अखबार 'ग्लोबल टाइम्स' के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों में "स्थिर और निरंतर विकास" हुआ है, जिससे बाद में "दोनों देशों के लोगों को ठोस लाभ" मिले हैं. संबंधों की मौजूदा स्थिति के आकलन और आगामी राजनयिक यात्रा से अपेक्षाओं के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में, बीजिंग ने दोहराया कि वह "चीन-बांग्लादेश संबंधों को बहुत महत्व देता है."

ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन इस यात्रा को बांग्लादेश के नए प्रशासन के साथ सहयोग करने के अवसर के रूप में उपयोग करने को तैयार है, ताकि "राजनीतिक आपसी विश्वास को बढ़ाया जा सके" और "विभिन्न क्षेत्रों में आदान-प्रदान और सहयोग को गहरा किया जा सके."

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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