Bangladesh:पूर्व PM खालिदा जिया अस्पताल में भर्ती; डॉक्टर ने दी चौंकाने वाली जानकारी

Bangladesh News: बांग्लादेश नेशनल पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया गंभीर बीमारियों से लड़ रही हैं. उनकी तबीयत बिगड़ने पर एवरकेयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि उन्हें एक साथ हार्ट और फेफड़ों से संबंधित गंभीर बीमारी हो गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 24, 2025, 04:05 PM IST

Bangladesh News: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया इन दिनों बीमार चल रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिदा जिया के हार्ट और फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है. गंभीर बीमारी होने की वजह से उन्हें बीते रविवार रात 8 बजे बांग्लादेश के एवरकेयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज हो रहा है.

खालिदा जिया के लिए बनाए गए मेडिकल बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर डॉ. एफएम सिद्दीकी ने जानकारी दी है कि पिछले कई महीनों से, उन्हें बार-बार दिक्कतें हो रही थीं. उन्होंने कहा कि खालिदा जिया को इसलिए एवरकेयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, क्योंकि कई दिक्कतें एक साथ सामने आईं. मेडिकल बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर डॉ. एफएम सिद्दीकी ने बताया कि खालिदा जिया के सीने में इन्फेक्शन हो गया है.

डॉक्टर सिद्दीकी ने बताया कि खालिदा को पहले से ही हार्ट से जुड़ी समस्याएं थीं. उन्होंने कहा कि खालिदा जिया को पहले से ही दिल से जुड़ी दिक्कतें थीं, जिनमें परमानेंट पेसमेकर और पहले स्टेंटिंग प्रोसीजर शामिल हैं. उन्हें माइट्रल स्टेनोसिस नाम की एक कंडीशन भी है. सीने में इन्फेक्शन की वजह से, उनके दिल और फेफड़ों पर एक ही समय में असर पड़ा, जिससे उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा कि खालिदा जिया 24 घंटे की इंटेंसिव निगरानी में हैं. उन्हें अस्पताल लाने के बाद तुरंत जरूरी टेस्ट किए गए. शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर, मेडिकल बोर्ड ने एक साथ बैठकर उन्हें सभी जरूरी और इमरजेंसी इलाज के साथ एंटीबायोटिक दी. डॉक्टर सिद्दीकी ने बताया कि खालिदा जिया की स्वास्थ्य के लिए अगले 12 घंटे बहुत जरूरी होंगे. उन्होंने बताया कि खालिदा जिया को इस वक्त एवरकेयर हॉस्पिटल के सबसे हाई लेवल ट्रीटमेंट मिल रहा है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

