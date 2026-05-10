ईंधन संकट से जूझता बांग्लादेश; रोज़गार और जिंदगी दोनों प्रभावित

Bangladesh Fuel Crisis: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच हुए युद्ध और चल रहे तनाव की वजह से गैस और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. पर्शियन गल्फ, ओमान गल्फ और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से तेल की कमी हो गई है और कीमतों में इजाफा हुआ है. बांग्लादेश के तारिकुल इस्लाम ने करीब डेढ़ साल पहले अपने कपड़ों के बिज़नेस में नाकामी के बाद अपनी सेविंग्स खो दी और गुज़ारा करने के लिए अपनी मोटरबाइक पर राइड-शेयरिंग शुरू कर दी. उन्हें घंटों फ्यूल लाइनों में लगना पड़ता था क्योंकि ईरान में युद्ध से जुड़ी सप्लाई में रुकावटों का असर बांग्लादेश पर भी पड़ रहा था.

53 साल के तारिकुल इस्लाम चार बच्चों के पिता हैं, जिन्हें यह डर सता रहा है कि अगर युद्ध लंबा चला तो यह दबाव और बढ़ जाएगा, उनका कहना है कि फ्यूल के लिए लंबे समय तक इंतज़ार करने से उनकी इनकम बहुत कम हो गई है और देश की राजधानी ढाका में अपने परिवार का गुज़ारा करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, जिसमें उनकी बेटी यूनिवर्सिटी में और बेटा कॉलेज में है.

उन्होंने कहा, "मेरा परिवार राइड-शेयरिंग से काफी अच्छे से गुज़ारा कर रहा था." "लेकिन फ्यूल की कमी शुरू होने के बाद, मैं एक दिन फ्यूल खरीदता था और दो दिन बाइक चलाता था. इस वजह से, मुझे एक दिन खाली बैठना पड़ता था, जिससे मेरी इनकम कम हो जाती थी." इस्लाम के घर में तनाव बांग्लादेश में एक बड़ी तंगी को दिखाता है, जो इम्पोर्टेड फ्यूल पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, जहाँ एनर्जी की कमी ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रुकावट डाली है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को धीमा कर दिया है और ग्लोबल तनाव की वजह से लागत बढ़ने और सप्लाई पर दबाव पड़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं.

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हाल के दिनों में हालात थोड़े आसान हुए हैं, सरकार द्वारा सप्लाई बढ़ाने के बाद फ्यूल स्टेशनों पर लाइनें छोटी हो गई हैं, लेकिन सभी सेक्टर्स में चिंताएँ बनी हुई हैं. पूरे एशिया में, सरकारें इसी तरह के तनाव का सामना कर रही हैं क्योंकि युद्ध की वजह से एनर्जी की कीमतों में उछाल इम्पोर्टेड तेल और गैस पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को हिला रहा है. यह महाद्वीप इसलिए असुरक्षित है क्योंकि यह इम्पोर्टेड फ्यूल पर निर्भर है, इसका ज़्यादातर हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुज़रता है, जो ग्लोबल तेल और नेचुरल गैस ट्रेड के लगभग पाँचवें हिस्से के लिए एक रुकावट है.

फ्यूल की ज़्यादा लागत से महंगाई बढ़ रही है और घरेलू बजट पर दबाव पड़ रहा है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ट्रांसपोर्ट तक की इंडस्ट्रीज़ को बढ़ती ऑपरेटिंग लागत और सप्लाई में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रैल के आखिर में डेवलपिंग एशिया और पैसिफिक के लिए ग्रोथ के अनुमान में कटौती की, यह चेतावनी देते हुए कि युद्ध की वजह से एनर्जी में रुकावटें अर्थव्यवस्थाओं को धीमा कर देंगी और महंगाई को बढ़ावा देंगी.

अब 2026 में 4.7% की ग्रोथ की उम्मीद है, जबकि तेल की कीमतें बढ़ने और फाइनेंशियल हालात खराब होने से महंगाई बढ़कर 5.2% हो जाएगी. कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि झगड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा और सब नॉर्मल हो जाएगा. परेशान पिता इस्लाम ने कहा, "अगर यही हालात रहे, तो हमें अपने गांव वापस जाना होगा और गुज़ारा करने का कोई और तरीका ढूंढना होगा." इन हालात में ढाका में राइड-शेयरिंग करके गुज़ारा करना मुमकिन नहीं है." एनर्जी की कमी बांग्लादेश की इकॉनमी पर भारी पड़ रही है. एनर्जी की बढ़ती कीमतों से बांग्लादेश के फाइनेंस पर भी दबाव पड़ने की उम्मीद है.

अगर ग्लोबल कीमतें ऊंची रहती हैं, तो सरकार अकेले अप्रैल-जून तिमाही में LNG सब्सिडी पर $1.07 बिलियन और खर्च कर सकती है. बांग्लादेश ने अपने बड़े पड़ोसी भारत से सप्लाई मांगी है, जिसने रूस समेत फ्यूल के अलग-अलग सोर्स होने की वजह से पॉजिटिव जवाब दिया है. अधिकारियों ने पहले ही इस संकट से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं, क्योंकि ग्लोबल लेंडर्स ने 170 मिलियन से ज़्यादा लोगों वाले देश में धीमी ग्रोथ की चेतावनी दी है. गैस और डीज़ल की कमी की वजह से इंडस्ट्रियल ज़ोन में ज़्यादा बार बिजली कटौती हो रही है.