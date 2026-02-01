Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3094780
Zee SalaamMuslim WorldEU डील से लेकर बजट तक, भारत ने कपड़ा सेक्टर में कस ली कमर; बांग्लादेश परेशान!

EU डील से लेकर बजट तक, भारत ने कपड़ा सेक्टर में कस ली कमर; बांग्लादेश परेशान!

Union Budget Impact on Bangladesh Market: भारत-ईयू एफटीए और बजट 2026 के बाद दक्षिण एशिया के कपड़ा उद्योग में हलचल तेज हो गई है. टैरिफ खत्म होने और सरकारी प्रोत्साहन से भारत की स्थिति मजबूत हो रही है, जबकि ईयू बाजार में बांग्लादेश को मिल रही बढ़त पर अब खतरा मंडराता दिख रहा है.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 01, 2026, 11:36 PM IST

Trending Photos

बजट और EU से ट्रेड डील से बौखलाया बांग्लादेश (फाइल फोटो)
बजट और EU से ट्रेड डील से बौखलाया बांग्लादेश (फाइल फोटो)

Union Budget 2026: भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हाल ही में हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के बाद दक्षिण एशिया के कपड़ा उद्योग में हलचल तेज हो गई है. इस डील को कई विशेषज्ञ "सभी समझौतों की जननी" बता रहे हैं, लेकिन इस समझौते का सबसे बड़ा असर बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग पर पड़ता दिख रहा है. एक तरफ भारत ईयू एफटीए की तलवार बांग्लादेश पर लटकी हुई है, तो दूसरी ओर भारत के बजट 2026-27 ने कपड़ा सेक्टर को ऐसा समर्थन दिया है, जिससे ढाका की चिंता और बढ़ गई है.

भारत सरकार ने बजट 2026-27 में कपड़ा उद्योग को मजबूती देने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. सरकार ने देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है. इसके साथ ही सिल्क प्रोडक्शन, मशीनरी सपोर्ट, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम व टेक्सटाइल सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की बात कही गई है. बजट में कपड़ा उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने, रोजगार बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा मजबूत करने के लिए लेबर इंसेंटिव और मजबूत नीतियों पर भी जोर दिया गया है.

फिलहाल कपड़ा उद्योग के निर्यात के मामले में बांग्लादेश भारत से आगे है. रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, जबकि भारत इस सूची में छठे स्थान पर आता है. लेकिन भारत और ईयू के बीच हुए नए एफटीए ने इस बढ़त को लेकर बांग्लादेश की चिंता बढ़ा दी है. बांग्लादेशी मीडिया संस्थान द डेली स्टार के मुताबिक, एफटीए लागू होने के बाद भारतीय कपड़ा उत्पादों पर यूरोपीय यूनियन का टैरिफ मौजूदा 12 फीसदी से घटकर शून्य हो जाएगा. इससे बांग्लादेश को जो लंबे समय से टैरिफ का फायदा मिल रहा था, वह खत्म हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल, दशकों तक भारत के कपड़े, टेक्सटाइल, लेदर और फुटवियर उत्पादों को ईयू बाजार में भारी टैरिफ का सामना करना पड़ता था. एफटीए के बाद यह बाधा लगभग पूरी तरह हट जाएगी. उदाहरण के तौर पर, फुटवियर पर लगने वाली ड्यूटी 17 फीसदी से घटकर शून्य हो जाएगी, जबकि कपड़ों और टेक्सटाइल पर 9 से 12 फीसदी तक का टैरिफ भी खत्म हो जाएगा.

जब भारत और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों को ईयू में टैरिफ झेलना पड़ता था, तब कम विकसित देशों (LDC) को मिलने वाले ड्यूटी-फ्री एक्सेस का फायदा उठाकर बांग्लादेश ने ईयू के कपड़ा बाजार में अपनी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ाई. आंकड़ों के मुताबिक, जहां 2010 में ईयू के कपड़ा आयात में चीन की हिस्सेदारी 45 फीसदी थी, वह 2025 तक घटकर 28 फीसदी रह गई. इसी दौरान बांग्लादेश की हिस्सेदारी करीब 7 फीसदी से बढ़कर 21 फीसदी तक पहुंच गई.

हालांकि, ईयू के एफटीए में आमतौर पर गारमेंट सेक्टर के लिए डबल ट्रांसफॉर्मेशन की शर्त होती है, जो कमजोर बैकवर्ड लिंकेज वाले देशों के लिए चुनौती बनती है. भारत के लिए यह शर्त उतनी कठिन नहीं मानी जाती, क्योंकि उसका टेक्सटाइल बेस गहरा और इंटीग्रेटेड है. यह संरचनात्मक बढ़त भारत की स्पष्ट और आक्रामक एक्सपोर्ट रणनीति से और मजबूत होती दिख रही है.

भारत सरकार ने 2030 तक टेक्सटाइल और कपड़ों के निर्यात को 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जबकि फिलहाल यह आंकड़ा लगभग 40 बिलियन डॉलर के आसपास है. एफटीए और बजट 2026 के ऐलानों के साथ भारत इस लक्ष्य की दिशा में तेज़ी से बढ़ता नजर आ रहा है, वहीं बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग के सामने नई चुनौतियां खड़ी होती दिख रही हैं.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को साधने की जमात की नई चाल; संविधान में अब भी दरवाजा बंद

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Union Budget 2026-27india eu trade dealBangladesh newsmuslim news

Trending news

Bangladesh news
बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को साधने की जमात की नई चाल; संविधान में अब भी दरवाजा बंद
West Bengal news
Kolkata: मटन ऑर्डर किया, बीफ परोसा गया! यूट्यूबर सायक चक्रवर्ती की शिकायत पर बवाल
UP News
शबे बारात से पहले लखनऊ में अलर्ट, मौलाना फरंगी का मुस्लिम नौजवानों को खास पैगाम
Bangladesh news
यूनुस सरकार का चुनावी फेयरवेल गिफ्ट; जाते-जाते बांग्लादेश को देंगे आर्थिक हैंगओवर?
jammu kashmir news
PoK से आई औरतों को भारत में बसाने की मांग, JK विधानसभा में गूंजा नागरिकता का मुद्दा!
UP News
गरीब मुस्लिम बेटी के PM आवास के निर्माण पर बवाल, हिंदू संगठनों की एंट्री से तनाव!
Union Budget 2026-27
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा, भारत में गुस्सा…फिर भी मोदी सरकार ने खोला खजाना
Union Budget 2026-27
मोदी सरकार ने जनता के विरोध के बावजूद इन मुस्लिम देशों के लिए खोला खजाना!
Akhtarul Iman
गालियाँ खाकर भी 'अज़ान' वाले बयान पर कायम हैं बिहार के AIMIM प्रमुख अख्तरुल ईमान
muslim news
इस्लाम कबूल करना पड़ा महंगा, गुंबद निर्माण पर ग्रामीणों का विरोध, चला बुलडोजर