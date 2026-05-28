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ईद पर कुर्बानी से बच गया ‘डोनाल्ड ट्रंप’ भैंसा, सरकार ने रातोंरात लिया बड़ा फैसला

Bangladesh News: ढाका में “डोनाल्ड ट्रंप” नाम की एक दुर्लभ सफेद भैंस अपनी सुनहरी रंगत की वजह से चर्चा में है बांग्लादेश सरकार ने उसे कुर्बानी से बचाकर नेशनल ज़ू में सुरक्षित रखने का फैसला किया है. 700 किलो वजनी यह भैंस अब लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गई है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 28, 2026, 01:17 PM IST

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ईद पर कुर्बानी से बच गया ‘डोनाल्ड ट्रंप’ भैंसा, सरकार ने रातोंरात लिया बड़ा फैसला

Bangladesh News: बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ईद-उल-अजहा से पहले बांग्लादेश सरकार ने “डोनाल्ड ट्रंप” नाम के एक दुर्लभ सफेद भैंसे की कुर्बानी पर रोक लगा दी है और उसे राष्ट्रीय चिड़ियाघर में संरक्षित रखने का फैसला किया है. यह भैंसा अपने सुनहरे बालों की वजह से सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका था. लोगों का कहना था कि उसके बालों का स्टाइल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलता-जुलता है, जिसके कारण उसका नाम “डोनाल्ड ट्रंप” रखा गया था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 700 किलो वजनी इस दुर्लभ एल्बिनो भैंसे को ईद के मौके पर कुर्बानी के लिए खरीदा गया था. लेकिन कुर्बानी से कुछ घंटे पहले ही पुलिस और पशुपालन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सरकारी आदेश का हवाला देते हुए भैंसे को अपने कब्जे में ले लिया. भैंसे के मालिक मोनिरुज़ ज़मान ने बताया कि उन्होंने इसे तीन दिन पहले अपने घर पर कुर्बानी देने के लिए खरीदा था. लेकिन बुधवार दोपहर पुलिस अधिकारियों ने आकर कहा कि सरकार इस भैंसे को संरक्षित रखना चाहती है. उन्होंने कहा कि सरकार बदले में उन्हें मुआवजा या दूसरा भैंसा, गाय या बैल दे सकती है.

भैंस का नाम है 'डोनाल्ड ट्रंप'
स्थानीय पुलिस अधिकारी रुहुल कुद्दुस के अनुसार पशुपालन विभाग का मानना है कि यह भैंसा अभी काफी युवा है और इसे कई साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है. वहीं राष्ट्रीय चिड़ियाघर के क्यूरेटर अतिकुर रहमान ने कहा कि इस दुर्लभ जानवर के लिए अलग से शेड और देखभाल करने वाले कर्मचारी की व्यवस्था कर दी गई है. भैंसे के पुराने मालिक और एग्रो-फार्म संचालक ज़िया उद्दीन मृधा ने बताया कि उनके भाई ने उसके अनोखे सुनहरे बालों की वजह से उसका नाम “डोनाल्ड ट्रंप” रखा था. उन्होंने कहा कि यह भैंसा शुरू से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो काफी वायरल हो रहे थे.

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कितने करोड़ जानवरों की दी जाएगी कुर्बानी
मृधा के मुताबिक भैंसे को खास देखभाल दी जाती थी. उसे दिन में चार बार नहलाया जाता था और चार बार खाना खिलाया जाता था. उसके लंबे सुनहरे बाल, हल्के रंग का शरीर और गुलाबी नाक उसे बाकी जानवरों से अलग बनाते थे. बांग्लादेश में एल्बिनो भैंसे बेहद दुर्लभ माने जाते हैं, क्योंकि वहां ज्यादातर भैंसे काले रंग के होते हैं. पशुपालन विभाग के अनुसार इस बार ईद-उल-अज़हा पर देशभर में करीब 1.2 करोड़ जानवरों की कुर्बानी दी जाएगी.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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