मिडिल ईस्ट जंग से बांग्लादेश में मचा हड़कंप; पेट्रोल-डीजल पर लगी डेली यूज लिमिट

Bangladesh Fuel Crisis: मिडिल ईस्ट में जारी जंग की आंच अब दक्षिण एशिया तक महसूस की जाने लगी है. ईरान ने हालिया दिनों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया, इसकी वजह से पड़ोसी देश बांग्लादेश की नई सरकार को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर रोजाना के इस्तेमाल पर लिमिट लगानी पड़ी है. सरकार का कहना है कि लोग घबराहट में बड़ी मात्रा में ईंधन खरीदकर जमा कर रहे हैं, जिससे बाजार में सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है.

अमेरिकी और इजरायली हठधर्मिता की वजह से 28 फरवरी से शुरू हुई जंग के बीच शुक्रवार (6 मार्च) को बांग्लादेश सरकार ने देशभर के पेट्रोल पंपों पर ईंधन बिक्री के लिए नई सीमा लागू कर दी. सरकारी संस्था बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPC) के मुताबिक, यह फैसला ईंधन की मांग को कंट्रोल करने, बाजार में फैल रही अफवाहों को खत्म करने और उपलब्ध स्टॉक को पूरे देश में स्थिर बनाए रखने के मकसद से लिया गया है.

बांग्लादेश में ईंधन की तय की गई लिमिट

बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के मुताबिक, देश अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का लगभग 95 फीसदी ईंधन आयात के जरिए पूरा करता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता का सीधा प्रभाव घरेलू आपूर्ति और कीमतों पर पड़ता है. इसी के मद्देनजर सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खरीद पर डेली लिमिट तय कर दी है. नई व्यवस्था के तहत अब पेट्रोल पंपों पर मोटरसाइकिल को एक दिन में अधिकतम 2 लीटर पेट्रोल या ऑक्टेन ही दिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ईरान युद्ध के साए में अमेरिका के मुसलमानों का रमजान, डर और अनिश्चितता के बीच निभा रहे परंपराएँ

इसी तरह निजी कारों के लिए यह सीमा प्रतिदिन 10 लीटर तय की गई है. वहीं, एसयूवी, जीप और माइक्रोबस को एक दिन में 20 से 25 लीटर तक ही ईंधन मिलेगा. पिकअप वाहनों और स्थानीय बसों को रोजाना अधिकतम 70 से 80 लीटर तेल ही दिया जाएगा. सरकारी आदेश में यह भी कहा गया है कि लंबी दूरी की बसों, ट्रकों और कंटेनर वाहनों को हर रोज अधिकतम 200 से 220 लीटर डीजल ही उपलब्ध कराया जाएगा. इससे ज्यादा ईंधन खरीदने पर बैन लगा दिया गया है.

सरकार ने अफवाहों और जमाखोरी को भी इस समस्या की बड़ी वजह बताया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, कई उपभोक्ता बड़ी मात्रा में ईंधन खरीदकर जमा करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ डीलर भी सामान्य से ज्यादा ईंधन निकालने की कोशिश कर रहे थे. इस तरह के हालात को देखते हुए सरकार ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि हर पेट्रोल पंप बिक्री के समय कैश मेमो जारी करे और वाहन मालिक की पिछली खरीद की रसीद की भी जांच करे, ताकि कोई शख्स बार-बार ईंधन खरीदकर जमा न कर सके.

बांग्लादेश में उर्वरक कारखाने अस्थायी रूप से बंद

BPC ने कहा है कि देश में ईंधन आयात जारी है और रेलवे टैंकरों के जरिए डिपो तक सप्लाई भेजी जा रही है. इसके साथ ही सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे घबराहट में खरीदारी या जमाखोरी न करें.

हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, मिडिल ईस्ट में जारी संकट का असर सिर्फ तेल सप्लाई तक सीमित नहीं रहा है. कतर की ओर से एलएनजी आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दिए जाने की वजह से बांग्लादेश को गैस की खपत भी सीमित करनी पड़ी है. इस वजह से देश के कई उर्वरक कारखानों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है. सरकार ने मार्च महीने के लिए दो स्पॉट एलएनजी कार्गो की व्यवस्था की है.

हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट में जारी संकट लंबा खिंचता है तो बांग्लादेश को महंगे स्पॉट बाजार पर ज्यादा निर्भर होना पड़ सकता है, जिससे ऊर्जा आयात का खर्च और बढ़ने की संभावना है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट की यह जंग लंबे समय तक जारी रहती है, तो इसका असर एशिया के कई ऊर्जा-निर्भर देशों की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे सकता है.

यह भी पढ़ें: जंग की आग में झुलसते मासूम; अफगान-पाकिस्तान झड़पों में बच्चों और औरतों पर सबसे ज्यादा मार