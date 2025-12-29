Advertisement
Zee SalaamMuslim World

हादी हत्याकांड पर बांग्लादेश में उबाल; भारतीय नागरिकों को लेकर यूनुस सरकार को अल्टीमेटम!

Bangladesh Sharif Osman Hadi Murder Case: बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी हत्याकांड को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. हालिया दिनों हादी की हत्या में शामिल आरोपियों के भारत भागने की खबर के बाद दक्षिणपंथी भड़क गए.इंकलाब मंच नाम के संगठन ने युनूस सरकार को 24 दिनों का अल्टीमेटम दिया है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Dec 29, 2025, 03:31 PM IST

इंकलाब मंच के अल्टीमेटम से युनूस सरकार अलर्ट (फाइल फोटो)
Bangladesh News: बांग्लादेश में निर्दलीय उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मामले में अब तक इंसाफ न मिलने से अवाम की नाराजगी बढ़ती जा रही है. हादी के समर्थकों और इंकलाब मंच के कार्यकर्ताओं ने अंतरिम सरकार के खिलाफ विरोध तेज कर दिया है. मंच से जुड़े संगठनों ने देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर दबाव बनाने की कोशिश की.

इंकलाब मंच ने सरकार के सामने स्पष्ट शर्त रखी है कि हादी हत्याकांड का ट्रायल 24 दिनों के भीतर पूरा किया जाए. इसके साथ ही संगठन ने तीन अहम मांगें भी सामने रखीं. इतवार (28 दिसंबर) रात ढाका के शाहबाग से मंच के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने यूनुस की अंतरिम सरकार को यह अल्टीमेटम सौंपा. जाबेर ने कहा कि "किलिंग स्क्वॉड के हर सदस्य, हत्या करने वालों, मास्टरमाइंड, सहयोगियों, फरार होने में मदद करने वालों और पनाह देने वालों का मुकदमा अगले 24 दिनों में पूरा होना चाहिए."

मंच की मांगों में बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों के वर्क परमिट को सस्पेंड करने की बात भी शामिल है. जाबेर का कहना है कि देश की आजादी और संप्रभुता की रक्षा के लिए यह कदम जरूरी है. इसके अलावा संगठन ने यह मांग भी रखी कि अगर भारत दोषियों को लौटाने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत में मामला दायर किया जाए. साथ ही सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस में कथित फासीवादी सहयोगियों की पहचान कर कार्रवाई की जाए.

इन मांगों को लेकर इंकलाब मंच और उससे जुड़े समूहों ने देशभर में नाकाबंदी की. ढाका के शाहबाग के अलावा चटगांव, राजशाही, गाजीपुर, बारिशाल और कुमिला में प्रमुख हाईवे और चौराहों को एक साथ जाम किया गया, जिससे कई इलाकों में ट्रैफिक ठप हो गया है. चटगांव में बकालिया थाना क्षेत्र के नोतुन ब्रिज चौराहे पर प्रदर्शनकारियों के कब्जे के चलते दोपहर 2 बजे से आवाजाही पूरी तरह रुक गई.

नाकाबंदी का असर शहर के प्रमुख ट्रांसपोर्ट हब पर भी दिखा, जो दक्षिणी चटगांव को कॉक्स बाजार और बंदरबन से जोड़ता है. शर्तों और अल्टीमेटम की घोषणा के बाद जाबेर ने दिनभर चले चक्का जाम के समापन की जानकारी दी. मंच के नेता बुरहान नोमान ने मीडिया को इसकी पुष्टि की. इससे पहले इंकलाब मंच ने यूनुस सरकार पर सीधे तौर पर हादी की हत्या कराने का आरोप लगाया था। मंच का दावा है कि सरकार चुनाव में देरी करना चाहती है और इसी मकसद से हादी की हत्या करवाई गई.

यह भी पढ़ें: जिहादियों का करेंगे नरसंहार, गाजियाबाद में हिंदू संगठन ने खुलेआम बांटे हथियार, इलाके के मुसलमानों में दहशत!

