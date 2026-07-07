/भारी बारिश के बीच बांग्लादेश में लैंड्सलाइड; 8 रोहिंग्या शरणार्थियों की मौत

त्रिपुरा ने बताया कि भूस्खलन से कैंपों में कम से कम चार जगहों पर असर पड़ा; जब लोग सो रहे थे, तब उनके घर कीचड़ और मलबे के नीचे दब गए. उन्होंने कहा, "सभी शव स्थानीय शरणार्थी नेताओं और पुलिस के ज़रिए परिवारों को सौंप दिए गए हैं." अफसरों ने कहा कि वे जोखिम वाले पहाड़ी इलाकों से शरणार्थियों को दूसरी जगह भेज रहे हैं और अब तक लगभग 1,000 लोगों को स्थानांतरित किया जा चुका है. राजधानी ढाका में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश का अनुमान जताया है. UNHCR के मुताबिक साल 2021 और 2026 के बीच शरणार्थी कैंपों में इसी तरह के भूस्खलन में 36 शरणार्थियों की मौत हुई और कम से कम 86 घायल हुए.