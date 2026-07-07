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भारी बारिश के बीच बांग्लादेश में लैंड्सलाइड; 8 रोहिंग्या शरणार्थियों की मौत

Bangladesh News: बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार स्थित रोहिंग्या शरणार्थी कैंपों में भारी मॉनसून बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. लगातार बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं. प्रशासन प्रभावित परिवारों की मदद और जोखिम वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 07, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:36 AM IST
भारी बारिश के बीच बांग्लादेश में लैंड्सलाइड; 8 रोहिंग्या शरणार्थियों की मौत
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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