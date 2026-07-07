/भारी बारिश के बीच बांग्लादेश में लैंड्सलाइड; 8 रोहिंग्या शरणार्थियों की मौत

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Bangladesh News: बांग्लादेश में मॉनसून की भारी बारिश की वजह से हुए लैंड्सलाइड में कम से कम आठ रोहिंग्या शरणार्थियों की मौत हो गई, जिनमें पांच बच्चे भी शामिल हैं. पूर्वी बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार ज़िले में फायर सर्विस और सिविल डिफेंस के अधिकारी डॉलर त्रिपुरा ने मीडिया को बताया कि बीते रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक कई पहाड़ियों के ढहने के बाद बचाव कर्मियों ने सात शव बरामद किए, जबकि आठवां शव शरणार्थियों को मिला. उन्होंने बताया कि दो दीगर बच्चे जख्मी अवस्था में मिले. अफसरों ने कहा कि लगातार बारिश और पहाड़ी ढलानों पर बहते पानी की तेज़ धार से मिट्टी ढीली हो गई, जिससे कच्चे घर ढह गए.
त्रिपुरा ने बताया कि भूस्खलन से कैंपों में कम से कम चार जगहों पर असर पड़ा; जब लोग सो रहे थे, तब उनके घर कीचड़ और मलबे के नीचे दब गए. उन्होंने कहा, "सभी शव स्थानीय शरणार्थी नेताओं और पुलिस के ज़रिए परिवारों को सौंप दिए गए हैं." अफसरों ने कहा कि वे जोखिम वाले पहाड़ी इलाकों से शरणार्थियों को दूसरी जगह भेज रहे हैं और अब तक लगभग 1,000 लोगों को स्थानांतरित किया जा चुका है. राजधानी ढाका में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश का अनुमान जताया है. UNHCR के मुताबिक साल 2021 और 2026 के बीच शरणार्थी कैंपों में इसी तरह के भूस्खलन में 36 शरणार्थियों की मौत हुई और कम से कम 86 घायल हुए.
बांग्लादेश के कैंपों में 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी !
पड़ोसी देश म्यांमार से भागकर आए 10 लाख से ज़्यादा शरणार्थी बांग्लादेश के कैंपों में रहते हैं. म्यांमार के रखाइन राज्य में सैन्य सरकार और अराकान आर्मी के बीच फिर से शुरू हुई लड़ाई ने सीमा पार से रोहिंग्या शरणार्थियों के नए सिरे से आने की चिंता बढ़ा दी है. गौरतलब है कि म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने ही मुल्क से बौद्ध समुदाय के कट्टरपंथियों ने देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया. म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के खिलाफ संगठित तौर पर हिंसा की गई, उनके खिलाफ अफवाहें फैलाई गईं. आखिर में म्यंमार से रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा.