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सत्य निकेतन हादसे से दिल्ली में मातम, बांग्लादेश उच्चायोग ने जताया दुख; घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना

Satya Niketan Building Collapse: बांग्लादेश हाई कमीशन ने दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना पर दुख जताया और इस दुखद घटना में घायल हुए लोगों के जल्द ठीक होने की कामना की. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByTauseef Alam
Published: Sep 07, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:19 PM IST
सत्य निकेतन हादसे से दिल्ली में मातम, बांग्लादेश उच्चायोग ने जताया दुख; घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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