/बांग्लादेश HC से चिन्मय दास को बड़ी राहत; कत्ल-तोड़फोड़-सरकारी काम में रुकावट के दो मामलों में मिली जमानत

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Bangladesh Hindi Leader Bail: बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के बड़े चेहरों में शामिल चिन्मय कृष्ण दास को अदालत से बड़ी राहत मिली है. बांग्लादेश हाईकोर्ट ने इतवार (2 अगस्त) को उनके खिलाफ दर्ज चार मामलों में से दो मामलों में जमानत मंजूर को मंजूरी दे दी है. अदालत के इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में राहत की उम्मीद जगी है. वहीं, बाकी दो मामलों में जमानत अर्जियों पर सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख तय की गई है.
चिन्मय कृष्ण दास के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्जी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से फोन पर बातचीत में बताया कि बांग्लादेश हाईकोर्ट की दो जजों वाली बेंच ने दो मामलों में जमानत का हुक्म जारी किया है. उन्होंने बताया कि इन मामलों में कत्ल की कोशिश, तोड़फोड़, सरकारी काम में रुकावट डालने और इससे जुड़े दीगर इल्जाम शामिल हैं.
चिन्मय दास के खिलाफ दो मामलों की सुनवाई 16 अगस्त को
जमानत देने वाली हाईकोर्ट की बेंच में जस्टिस केएम जाहिद सरवर और जस्टिस शेख अबू ताहिर शामिल थे. अदालत ने जहां दो मामलों में चिन्मय कृष्ण दास को राहत दी, वहीं बाकी दो मामलों में दाखिल जमानत अर्जियों पर सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है.
चिन्मय कृष्ण दास को 25 नवंबर 2024 को ढाका हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था. वह पहले इस्कॉन के नेता और बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोटे के प्रवक्ता रह चुके हैं. उन पर बांग्लादेश के कौमी झंडे का तौहीन करने का इल्जाम लगाया गया है. उनकी गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में एहतेजाजी मुजाहिरा शुरू हो गया था. इन मुजाहिरों के दौरान 27 नवंबर को चटगांव अदालत की इमारत के बाहर उनके समर्थकों की पुलिस इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी.
चिन्मय दास कर रहे हैं अक्लियती तबके के लिए अहम कानून बनाने की मांग
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चिन्मय कृष्ण दास बांग्लादेश में हिंदू यानी सनातनी समुदाय के अधिकारों को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं. वह अक्लियती तबके के तहफ्फुज के लिए कई अहम सुधारों की मांग करते रहे हैं. इनमें अक्लियती तहफ्फुज कानून बनाने, अक्लियतों पर होने वाले जुल्म के मामलों की तेज सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने और अक्लियती मामलों के लिए अलग वजारत के कयाम की मांग शामिल है.
बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के कई लोग लंबे समय से चिन्मय कृष्ण दास की बिना शर्त रिहाई की मांग करते रहे हैं. अब हाईकोर्ट से दो मामलों में मिली जमानत को उनके समर्थक एक अहम कानूनी राहत के तौर पर देख रहे हैं.