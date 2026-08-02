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बांग्लादेश HC से चिन्मय दास को बड़ी राहत; कत्ल-तोड़फोड़-सरकारी काम में रुकावट के दो मामलों में मिली जमानत

Bangladesh HC on Chinmoy Das Bail: बांग्लादेश हाईकोर्ट ने इतवार को एक अहम फैसला सुनाया है. इसके तहत इस्कॉन नेता और बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोटे के प्रवक्ता चिन्मय दास को दो मामलों में जमानत दे दी. हाई कोर्ट की दो सदस्यी बेंच चिन्मय दास से जुड़े दो दीगर मुकदमों पर अगस्त माह की 16 तारीख को सुनवाई की तारीख तय की है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 02, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:27 PM IST
बांग्लादेश HC से चिन्मय दास को बड़ी राहत; कत्ल-तोड़फोड़-सरकारी काम में रुकावट के दो मामलों में मिली जमानत
Image Credit: इस्कॉन हिंदू नेता चिन्मय दास

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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