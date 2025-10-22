बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, हिंदू व्यक्ति का अपहरण कर की गई बेरहमी से पिटाई

Bangladesh News: बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है. इस बीच अवामी लीग के एक नेता ने आज बताया कि हथियारबंद लोगों के एक समूह ने नरैल जिले के मौली इलाके से किंकोर दास नाम के एक हिंदू व्यक्ति का अपहरण कर लिया और उसे गायब कर दिया. अवामी लीग पार्टी के मुताबिक, किंकोर दास को अपहरण के एक दिन बाद बरामद कर लिया गया था, लेकिन उनकी बेरहमी से पिटाई की गई थी और उनकी मोटरसाइकिल, सोने की चेन और अंगूठी लूट ली गई थी.

सोशल मीडिया एक्स पर अवामी लीग ने लिखा, "किंकोर दास की कहानी बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के सामने मौजूद आतंक का एक भयावह प्रमाण है. उनका अपहरण किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया और लूटा गया. उनका मामला कोई अकेली घटना नहीं है. यह उस राज्य का भयावह प्रतिबिंब है जो चुपचाप अल्पसंख्यकों के व्यवस्थित उत्पीड़न की अनुमति देता है."

अवामी लीग ने सरकार पर बोला हमला

मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की आलोचना करते हुए पार्टी ने कहा, "जमात समर्थित यूनुस के अवैध शासन में मंदिरों को अपवित्र करना, मूर्ति तोड़ना और लक्षित हिंसा आम बात हो गई है. न्याय एक भुला दिया गया शब्द है." अंतरिम सरकार पर सवाल उठाते हुए अवामी लीग ने पूछा, "यह कैसी सरकार है, जहां अल्पसंख्यक होना अपराध माना जाता है?"

हिंदुओं पर हो रहे हैं हमले

यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि देखी गई है, जिससे दुनिया भर के लोगों और कई मानवाधिकार संगठनों में आक्रोश फैल गया है. पिछले महीने, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था कि अगस्त 2024 से यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा हिंदू समुदाय पर फैलाई गई बहुआयामी हिंसा की लहर ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है.

सरकार पर हसीना का हमला

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों से "बेहद चिंतित" हसीना ने कहा कि देश में वर्तमान दौर पूरे देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का एक भयावह समय है. इसके अलावा, हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग पार्टी ने भी दुर्गा पूजा की तैयारियों के दौरान मंदिरों पर हमलों और मूर्तियों को तोड़े जाने की निंदा की. पार्टी ने यूनुस शासन की आलोचना करते हुए कहा, "जब से इस नाजायज़ समूह ने राज्य की सत्ता हथिया ली है, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हत्याएं की जा रही हैं."

