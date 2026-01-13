Advertisement
बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या, पुलिस ने शुरू किया दोषियों को दबोचने का अभियान

Bangladesh News: बांग्लादेश में बीते रविवार (11 जनवरी) को एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्या में शामिल दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है. पूरी जानकारी के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 13, 2026, 09:06 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
Bangladesh News: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सदस्यों के साथ हिंसा का दौर जारी है. इस बीच बांग्लादेश के फेनी जिले के डागनभुइयां उपजिला में एक हिंदू व्यक्ति की बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान 27 साल के ऑटो-रिक्शा ड्राइवर समीर दास के रूप में हुआ है. 

बांग्लादेश की अखबार डेली मनोबकंठा ने बताया कि समीर बीते  रविवार  (11 जनवरी) शाम को अपने ऑटो-रिक्शा से घर से निकला था. जब वह देर रात तक घर नहीं लौटा, तो उसके रिश्तेदारों ने अलग-अलग जगहों पर उसकी तलाश शुरू की. बाद में, स्थानीय लोगों ने उपजिला के सदर यूनियन के तहत जगतपुर गांव में एक खेत में मृतक समीर का शव पड़ा हुआ पाया. शव मिलने की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया.

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि समीर को एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और उसका ऑटो-रिक्शा चुराने की कोशिश में बेरहमी से मार दिया गया. मृतक शमीर के शरीर पर चाकू के वार के निशान थे. इस घटना पर स्थानीय डागनभुइयां पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज (OC) मोहम्मद फैजुल अजीम नोमान ने कहा कि मृतक समीर का शव बरामद कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए फेनी जनरल अस्पताल के पोस्टमार्टम ऑफिस भेज दिया गया है.

वहीं, पुलिस ने हत्या में शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने और ऑटो-रिक्शा बरामद करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है. पिछले 24 दिनों में यह नौवीं घटना थी, जिसमें हिंदू समुदाय के व्यक्ति की हत्या कर दी गई. इससे पहले बांग्लादेश में दीपु दास की हत्या के बाद भारत में काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे और लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी. 

