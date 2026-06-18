राज्य चुनें
Bangladesh News Today: बीते साल जेन-जी आंदोलन के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों पर एक बार फिर उबाल देखने को मल रहा है. ढाका की सड़कों पर एक मजहबी मुद्दा अब बड़े छात्र आंदोलन और देशव्यापी विरोध की शक्ल लेता दिख रहा है, जहां हिंदू छात्रों ने भगवान राम की कथित बेअदबी के खिलाफ 19 जून को राजधानी में विशाल प्रदर्शन का ऐलान किया है.
यह मामला बांग्लादेश में मजहबी भावनाओं, अल्पसंख्यक सुरक्षा और अभिव्यक्ति की आजादी को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया. बांग्लादेश के हिंदू छात्रों का आरोप है कि हाल ही में एक हिंसक भीड़ ने भगवान राम की प्रतिमा की बेअदबी की. इस दौरान आरोपियों ने प्रतिमा पर कथित तौर पर जूता रखा. इसकी वजह से उन्होंने मजहबी अकीदत को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया.
इस घटना के बाद ढाका यूनिवर्सिटी में छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. इस दौरान छात्रों ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया और चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 19 जून को दोपहर में ढाका के शाहबाग चौराहे पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.
ढाका यूनिवर्सिटी से जुड़े छात्र संगठन बांग्लादेश स्टूडेंट यूनिटी काउंसिल के ढाका महानगर दक्षिण के संयोजक नोवेल्टी रॉय उदय का बड़ा बयान सामने आया है. नोवेल्टी रॉय ने कहा कि भगवान राम का अपमान उनके अकीदत पर गहरी चोट है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो आने वाले सालों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के अस्तित्व को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो सकती है.
इसी बीच गाइबांधा जिले के पलाशबाड़ी क्षेत्र से एक और विवाद सामने आया है, जहां भगवान राम की 81 फुट ऊंची प्रतिमा के निर्माण कार्य को रोक दिया गया है. आरोप है कि कुछ कट्टरपंथी समूहों ने वहां पहुंचकर धमकियां दीं और नफरत भरे भाषण दिए, जिसके बाद निर्माण कार्य को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा.
अल्पसंख्यक अधिकार आंदोलन की प्रवक्ता और छात्र प्रतिनिधि सुष्मिता कर ने कहा कि यह घटना धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है. इसे लेकर सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है. उन्होंने घोषणा की कि शुक्रवार को ढाका के शाहबाग में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा.
गाइबांधा की घटना के बाद विरोध की शुरुआत ढाका स्थित जगन्नाथ यूनिवर्सिटी से हुई, जहां हिंदू छात्रों ने पहले प्रदर्शन किया. धीरे-धीरे यह आंदोलन अन्य यूनिवर्सिटी तक फैल गया और एक व्यापक छात्र आंदोलन का रूप ले लिया. जगन्नाथ यूनिवर्सिटी छात्र यूनिटी काउंसिल के अध्यक्ष अर्घ्य श्रेष्ठ दास ने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ मजहबी अकीदत का नहीं, बल्कि आजादी, सम्मान और मजहबी अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है.