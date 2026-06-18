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बांग्लादेश में भगवान राम की बेअदबी के खिलाफ उबाल, अब ढाका की सड़कों पर उतरेंगे छात्र

Hindu Discrimination Case in Bangladesh: बांग्लादेश की राजधानी में एक बार फिर आंदोलन की तैयारी चल रही है. ढाका में भगवान राम की कथित बेअदबी और प्रतिमा निर्माण विवाद को लेकर हिंदू छात्रों ने 19 जून को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है. छात्रों ने 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 18, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:17 PM IST
बांग्लादेश में भगवान राम की बेअदबी के खिलाफ उबाल, अब ढाका की सड़कों पर उतरेंगे छात्र
Image Credit: भगवान राम के प्रतिमा की बेअदबी पर ढाका की सड़कों पर उबाल (PC-सोशल मीडिया)

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