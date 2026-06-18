ढाका यूनिवर्सिटी से जुड़े छात्र संगठन बांग्लादेश स्टूडेंट यूनिटी काउंसिल के ढाका महानगर दक्षिण के संयोजक नोवेल्टी रॉय उदय का बड़ा बयान सामने आया है. नोवेल्टी रॉय ने कहा कि भगवान राम का अपमान उनके अकीदत पर गहरी चोट है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो आने वाले सालों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के अस्तित्व को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो सकती है.