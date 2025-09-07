हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में ‘जंगलराज’, बड़े अधिकारी का चौंकाने वाला कबूलनामा
हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में ‘जंगलराज’, बड़े अधिकारी का चौंकाने वाला कबूलनामा

Bangladesh News: हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में अराजकता बढ़ गई है. कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और लोगों में अब किसी तरह का खौफ नहीं बचा. एक सीनियर अधिकारी ने कबूल किया कि देश में भीड़ का दबदबा बढ़ रहा है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 07, 2025, 05:46 PM IST

Bangladesh News: शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में हिंसा जारी है. यहां न तो किसी को कानून का डर है और न ही पुलिस का खौफ, आए दिन हत्या, रेप, लूट और हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं. इस बीच बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी (रिटायर्ड) ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि देश में  कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी जा रही है.

ढाका के राजारबाग पुलिस लाइन में चुनाव ड्यूटी के लिए पुलिस की क्षमता और कौशल बढ़ाने हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ बांग्लादेश की रिपोर्ट के मुताबिक, लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने मीडियाकर्मियों से कहा, "स्थिति अच्छी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के आधार पर, मैं कहूंगा कि यह थोड़ी बिगड़ी है. हम इसे पहले जैसी स्थिति में लाने की पूरी कोशिश करेंगे." 

उन्होंने कहा कि राजबाड़ी में हाल ही में हुई हिंसा की जांच की जा रही है और बताया कि घटना में शामिल पांच लोगों को कानून के दायरे में लाया गया है. राजबाड़ी में हाल ही में हुई हिंसा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हम विस्तृत जानकारी दे पाएंगे. हालांकि, हम इस घटना में शामिल पांच लोगों को पहले ही कानून के दायरे में ला चुके हैं. उनसे पूछताछ के बाद हमें एक स्पष्ट तस्वीर मिल सकती है."

जहांगीर आलम चौधरी से सवाल किया गया है कि जब ज़िले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक अपने पदों पर बने रहेंगे, तो क्या निष्पक्ष जांच संभव है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, "लापरवाही जांच से तय होगी. अगर मैं पहले ही सभी को हटा दूंगा, तो इसका मतलब है कि मैंने जांच को महत्व नहीं दिया. अगर कोई दोषी साबित होता है, तो कार्रवाई की जाएगी. अगर कोई निर्दोष है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. बिना जांच के मैं कैसे कह सकता हूं कि कौन ज़िम्मेदार है?"

Zee Salaam Web Desk

