/मॉब हिंसा, रेप, जेलों भारी भीड़; बांग्लादेशी सिस्टम का खौफनाक सच बयां करती रिपोर्ट, पढ़कर हिल जाएंगे!

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Bangladesh Crisis: पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में साल 2024 में देशभर में हुए एहतिजाज के दौरान, तीन महीने में 74 लाशें और सैकड़ों जख्मी लोगों की खबर ने हजारों सवाल खड़े कर दिए. बांग्लादेश से आई एक हालिया रिपोर्ट ने मुल्क की कानूनी निजाम और सियासी हालात की ऐसी तस्वीर पेश की है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. भीड़ की हिंसा, सियासी टकराव, दुष्कर्म, जेलों की बदहाली और सहाफ़ियों पर हमलों को लेकर जारी इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं.
बांग्लादेश में अप्रैल से जून के बीच मुल्क में भीड़ की हिंसा और सियासी टकराव ने ऐसा खौफनाक मंजर पैदा किया कि कुल 74 लोगों की जान चली गई. ढाका की इंसानी हकूक पर नजर रखने वाली तंजीम "ओधिकारकी तिमाही रिपोर्ट" के मुताबिक, इस दौरान भीड़ के हमलों में 33 लोगों की मौत हुई, जबकि सियासी हिंसा में 41 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 970 लोग जख्मी हुए.
"बांग्लादेशी एजेंसियों और इंसाफ के निजाम पर कम हो रहा अवाम का भरोसा"
रिपोर्ट के मुताबिक, भीड़ की हिंसा का सबसे बड़ा निशाना वे लोग बने, जिन पर चोरी या डकैती का शक जताया गया. ऐसे कई अफराद को पीट-पीटकर मार डाला गया. इसके अलावा गांवों में होने वाले गैर-रस्मी पंचायत जैसे फैसलों के दौरान भी लोगों की जान गई. कुछ लोगों को मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्जाम में भी भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया.
ओधिकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ऐसे वाकियात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि लोगों का कानून लागू करने वाली एजेंसियों और इंसाफ के निजाम पर एतमाद लगातार कम हो रहा है. यही वजह है कि लोग खुद कानून अपने हाथ में लेने लगे हैं.
सियासी टकराव में सैकड़ों लोग हुए जख्मी
रिपोर्ट में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के अंदरूनी टकराव का भी जिक्र किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल से जून के बीच पार्टी के भीतर आपसी संघर्ष के 57 मामले सामने आए, जबकि नेशनल सिटिजन पार्टी में ऐसे दो मामले दर्ज किए गए. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अंदरूनी झगड़ों में चार लोगों की मौत हुई और 400 लोग जख्मी हुए. वहीं नेशनल सिटिजन पार्टी के अंदरूनी टकराव में 16 लोग जख्मी हुए.
रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के भीतर यह टकराव उगाही, इलाकों पर दबदबा कायम करने, खुदाई से निकली मिट्टी की बिक्री, स्थानीय चुनाव के टिकट, पार्टी बैठकों और सियासी कार्यक्रमों को लेकर पैदा हुए. कई वाक़ियात में आग्नेय हथियारों और दूसरे जानलेवा हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया.
ओधिकार ने इल्जाम लगाया कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कुछ नेता और कारकुनान उगाही, जमीन पर गैर-कानूनी कब्जा, अगवा, रेप, तालीमी इदारों और सरकारी दफ्तरों पर हमले, पुलिस के काम में दखलअंदाजी और सियासी मुखालिफीन पर हमलों जैसी वारदातों में शामिल रहे.
रेप के मामलों में इंसाफ मिलने की रफ्तार बेहद सुस्त
रिपोर्ट के मुताबिक, इन तीन महीनों के दौरान रेप के कुल 255 मुतास्सिरीन सामने आए. इनमें 93 औरतें और 161 लड़कियां शामिल थीं. रिपोर्ट में कहा गया कि रेप के मामलों में इंसाफ मिलने की रफ्तार अब भी बेहद सुस्त है. इसकी वजह डीएनए जांच की सीमित सहूलियत, मेडिकल रिपोर्ट मिलने में देरी, मुतास्सिरीन और गवाहों को कानूनी हिफाजत का अभाव और अदालतों में पेंडिंग केसेज का बढ़ता बोझ बताया गया है.
ओधिकार ने बांग्लादेश की हुकूमती एजेंसियों पर मुबय्यना कत्ल को लेकर भी फिक्र जाहिर की है. रिपोर्ट में ऐसे तीन मामलों का जिक्र किया गया है. इसमें दावा किया गया कि एक शख्स की खुफिया एजेंसियों के मुलाजिमों की मुबय्यना तौर पर अजियत देने से मौत हो गई, दूसरे शख्स की मौत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों की पिटाई से हुई, जबकि एक मछुआरे को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गश्ती टीम ने गोली मार दी.
"जेलों में कैद हैं गुंजाइश से दोगुना कैदी"
रिपोर्ट के मुताबिक, 17 मई तक बांग्लादेश की 75 जेलों में 43,157 कैदियों की जगह होने के बावजूद 85 हजार से ज्यादा कैदी बंद थे. जेलों में भारीभरकम भीड़ का असर कैदियों की सेहत पर भी पड़ा. तीन महीनों के दौरान बीमारी की वजह से 16 कैदियों की मौत हो गई. रिपोर्ट में कहा गया कि जेलों में ज्यादा भीड़, मुकम्मल गिजा की कमी और डॉक्टरों की तादाद कम होने की वजह से कैदियों को मुनासिब इलाज नहीं मिल पा रहा है.
फर्ज की अदायगी में लगे सहाफियों पर भी हुए जानलेवा हमले
रिपोर्ट में सहाफियों के खिलाफ होने वाली वारदातों पर भी तश्वीश जताई गई है. इसके मुताबिक अपने फर्ज की अदायगी के दौरान 17 सहाफी जख्मी हुए, पांच के साथ मारपीट की गई, चार पर हमला हुआ और सात को धमकियां दी गईं. ओधिकार ने अपनी रिपोर्ट में बांग्लादेश में कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर लगे मुबय्यना कत्ल, हिरासत में अजीयत देने और दूसरे इंसानी हकूक के खिलाफवर्जी के इल्जामात की आजाद और शफ्फाफ जांच कराने की मांग की है. तंजीम ने यह भी कहा कि जिन लोगों की जिम्मेदारी तय हो, उन्हें कानून के मुताबिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए.