बांग्लादेश में फैल रहा है इस्लामी उग्रवाद, मशहूर बांग्लादेशी पत्रकार ने किया बड़ा दावा

Bangladesh News: बांग्लादेश एक दशक से भी ज़्यादा समय में अपने सबसे गंभीर संकट से गुज़र रहा है, जिसकी वजह इस्लामी उग्रवाद, आर्थिक पतन, बेरोज़गारी, कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत व्यापक अशांति है, जैसा कि शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है.

मशहूर बांग्लादेशी पत्रकार, इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषक सैयद बदरूल अहसन ने नॉर्थईस्ट न्यूज़ में लिखा है कि देश में महिलाओं के ख़िलाफ हिंसा में चिंताजनक बढ़ोतरी देखी गई है, जो क़ानून प्रवर्तन और सामाजिक सुरक्षा उपायों के व्यवस्थागत पतन को उजागर करती है. इसी साल के पहले 6 महीनों में ही, आधिकारिक रिकॉर्ड रेप और यौन उत्पीड़न के 4,200 से ज़्यादा मामलों का संकेत देते हैं, जिनमें गैंगरेप की कम से कम 650 घटनाएं शामिल हैं, जो 2024 की इसी अवधि के 3,100 मामलों से काफी ज़्यादा है.

अहसन ने लिखा, बांग्लादेश असहमति और सच्चाई के दमन के साथ अटकलों का देश बन गया है, जिससे देश में राजनीति के भविष्य पर सवाल उठते रहते हैं. सैयद बदरूल अहसन कहते हैं कि पिछले साल अगस्त में जो राजनीतिक संकट आया था, वह और गहरा गया है. एक सुनियोजित साज़िश के तहत अवामी लीग को असंवैधानिक तरीके से सत्ता से बेदखल करने के बाद से पिछले 13 महीनों में, मौजूदा शासन के प्रति वफ़ादार या उसके पक्षधर भीड़ ने पूरे देश में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है."

वह इस बात पर ज़ोर देते हैं कि यूनुस शासन की व्यवस्था और शालीनता बहाल करने में जानबूझकर की गई विफलता ने देश को ऐसी स्थिति में धकेल दिया है जहां "अवामी लीग की मुख्यधारा की राजनीति में वापसी के पक्ष में आवाज़ें तेज़ी से उठ रही हैं." इसके अलावा, जैसे-जैसे भीड़तंत्र हावी होता जा रहा है, जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन बढ़ता जा रहा है.

अहसन ने लिखा, मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है. यूनुस अभी भी शेख हसीना के कार्यकाल के गलत कामों पर सवाल उठा रहे हैं और खुद राजनीतिक असहिष्णुता और बहिष्कार को अधिकृत कर रहे हैं, प्रेस की आज़ादी को दबा रहे हैं, न्यायपालिका को आज्ञाकारी बना रहे हैं, अवामी लीग समर्थकों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ आईसीटी और राजद्रोह का इस्तेमाल कर रहे हैं. नॉर्थईस्ट न्यूज़ के एक लेख में कहा गया है कि यूनुस का प्रशासन सत्ता में बने रहने सहित सभी अवैध और असंवैधानिक कृत्यों को सही ठहराने के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रहा है.

उन्होंने आगे लिखा, अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार ने राष्ट्रपति मोहम्मद सहाबुद्दीन, जो आज बांग्लादेश में संवैधानिक रूप से पद पर आसीन एकमात्र व्यक्ति हैं, की अनदेखी करके संवैधानिक परंपराओं और मानदंडों को दरकिनार कर दिया है. इसके अलावा, बांग्लादेश में यह भावना बढ़ रही है कि अंतरिम सरकार अवामी लीग के खिलाफ की गई विवादास्पद कार्रवाइयों के कारण अगले आम चुनाव की अध्यक्षता करने के लिए नैतिक और राजनीतिक रूप से अयोग्य है.

अहसन ने आगे लिखा, "इसके अलावा, अंतरिम प्रशासन पर कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ मिलकर बांग्लादेश के इतिहास और ऐतिहासिक स्थलों के विनाश की अनदेखी करने का भी इल्जाम लगाया गया है. 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में इस साल 5 फरवरी को उस समय पूरे देश में अराजकता फैल गई जब एक भीड़ ने जतिर पिता (राष्ट्रपिता) शेख मुजीबुर रहमान के आवास को ध्वस्त कर दिया. सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में भीड़ ने उत्खनन मशीनों और बुलडोज़रों का इस्तेमाल किया और धानमंडी स्थित इमारत पर हमला कर दिया. अवामी लीग के नेताओं के आवासों में भी तोड़फोड़ की गई."

मशहूर लेखक ने कहा कि बांग्लादेश के लोग कानून के शासन और कानून-व्यवस्था बहाल करने में दृढ़ता की आवश्यकता को समझ रहे हैं. सैयद बदरूल अहसन ने कहा, "सुरक्षा बलों ने डीयूसीएसयू के पूर्व उपाध्यक्ष नूरुल हक नूर के नेतृत्व वाले एक छोटे से संगठन, गोनो अधिकार आंदोलन, के कार्यकर्ताओं के खिलाफ तेज़ी से कार्रवाई की ताकि उन्हें जातीय पार्टी के कार्यालयों को नुकसान पहुंचाने से रोका जा सके. दिलचस्प बात यह है कि सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई यूनुस शासन से स्वतंत्र थी, लेकिन इन कार्रवाइयों ने अराजकतावादियों को एक व्यापक राजनीतिक संदेश दिया."