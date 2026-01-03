उस्मान हादी को न्याय दिलाने की लड़ाई शुरू, इंकलाब मंच ने किया बड़ा ऐलान

Advertisement
Bangladesh News: बांग्लादेश में आज 3 जनवरी से इंकलाब मंच के सदस्य 'न्याय मार्च' के नाम से रैली निकालेंगे. इंकलाब मंच के संयोजक उस्मान हादी की हत्या मामले में न्याय की मांग की जाएगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.  

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 03, 2026, 07:35 AM IST

Bangladesh News: बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने वाले प्रमुख लोगों में से एक शरीफ उस्मान हादी को बीते 12 दिसंबर को एक अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी. उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन हुए. उस्मान हादी की पार्टी इंकलाब मंच ने एक बार फिर से आंदोलन करने का इरादा कर लिया है. 

इंकलाब मंच ने ऐलान किया है कि उस्मान हादी को न्याय दिलाने के लिए 3 जनवरी से  3 जनवरी से 6 जनवरी तक 'न्याय मार्च' करेंगे. इस दौरान इंकलाब मंच के नेता और कार्यकर्ता राजनीतिक दलों और आम लोगों से संपर्क करेंगे. इंकलाब मंच ने उस्मान हादी की हत्या में शामिल लोगों की पहचान करने और 7 जनवरी तक चार्जशीट दाखिल करने की मांग की है, और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो विरोध प्रदर्शन का अंतिम चरण शुरू किया जाएगा.

वहीं, बीते 2 जनवरी को इंकलाब मंच ने शाहबाग क्षेत्र में उस्मान हादी के लिए न्याय की मांग की और नाकाबंदी की. रैली के दौरान, इंकलाब मंच के नेताओं ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को हादी की हत्या के मामले में मुकदमा शुरू करने की मांग की. इंकलाब मंच ने उस्मान हादी की हत्या मामले में वहां की अंतरिम सरकार को 30 दिन का समय दिया था, जिसमें उस्साम हादी के लिए न्याय सुनिश्चित करने की मांग की गई. 2 जनवरी की रैली में इंकलाब मंच ने अंतरिम सरकार को याद दिलाया कि 30 दिन की समय सीमा खत्म होने में 22 दिन बचे हैं. 

रैली को संबोधित करते हुए इंकलाब मंच के सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने चेतावनी दी कि अगर सरकार समय सीमा के भीतर न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहती है, तो इंकलाब मंच सरकार के इस्तीफे की मांग करते हुए एक अभियान शुरू करेगा.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

