बांग्लादेश में महिलाओं पर भेदभावपूर्ण सोच को लेकर जमात-ए-इस्लामी घिरी, राजनीति में भूमिका पर छिड़ी बड़ी बहस

Bangladesh News: बांग्लादेश की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर देश सच में एक मजबूत लोकतंत्र बनना चाहता है, तो उसके लोगों को इस सवाल पर विचार करना होगा कि क्या जमात-ए-इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टी को राजनीति में रहने दिया जाना चाहिए. रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी पर महिलाओं के बारे में पुराने और पिछड़े विचार रखने का आरोप है. इसलिए, मौजूदा संविधान और कानूनों के तहत यह जांच करना जरूरी है कि क्या ऐसी पार्टी को अपना रजिस्ट्रेशन बनाए रखना चाहिए और क्या उसे चुनावी राजनीति में हिस्सा लेने देना सही है. रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक देश में इन बुनियादी सवालों पर खुलकर और ईमानदारी से बहस नहीं होती, तब तक ऐसी पार्टी को सत्ता सौंपना गैर-जिम्मेदाराना होगा.

बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक प्रोथोम आलो में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, स्वतंत्रता की घोषणा, संविधान की प्रस्तावना में निहित मानवीय गरिमा के प्रति प्रतिबद्धता और संविधान का आर्टिकल 28 धर्म, जाति, लिंग, या सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है. इसके बावजूद जमात अपने संविधान और प्रथाओं दोनों के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती दिखती है, जिससे वे प्रभावी रूप से दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाते हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं के प्रति जमात का नकारात्मक रवैया उसके अमीर (नेता) के हालिया बयानों में भी साफ दिखता है. महिलाओं के काम के घंटों को केवल पांच घंटे तक सीमित करने के बारे में उनकी टिप्पणियां और संबंधित बातें, एक ऐसी मानसिकता को दर्शाती हैं जो महिलाओं को घर तक सीमित रखना चाहती है. एक बैठक में उन्होंने कहा, “नियोक्ता पांच घंटे के लिए भुगतान करेगा और सरकार तीन घंटे के लिए भुगतान करेगी. जो महिलाएं घर पर काम करती हैं, उन्हें 'रत्नगर्भा' (रत्न धारण करने वाली) माताओं के रूप में सम्मानित किया जाएगा. अगर महिलाएं आठ घंटे भी काम करना चाहती हैं, तो भी उन्हें सम्मान मिलेगा.”

रिपोर्ट के मुताबिक, युवाओं की एक हालिया सभा में जमात अमीर ने घर के बाहर काम करने वाली महिलाओं के बारे में तीखी, व्यंग्यात्मक और अपमानजनक टिप्पणियां कीं. उन्होंने पहले पूछा कि कितने लोग अविवाहित हैं और फिर शादी के बारे में सलाह देते हुए कहा, “अब से, यह संकल्प लें अपने घर में एक रानी लाएं, मजदूर नहीं. जिसे भी आप लाएं, उसे रानी का दर्जा दें, गुलाब का दर्जा दें.” रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि परिवार, समाज, या कार्यस्थल में महिलाओं की भूमिका पर किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों की परवाह किए बिना, सवाल यह है कि क्या किसी राज्य में एक सक्रिय राजनीतिक पार्टी अपने संविधान में ऐसे प्रावधान शामिल कर सकती है जो सीधे राष्ट्रीय संविधान के विपरीत हों. हैरानी की बात है कि जमात की महिला विंग की कुछ सदस्यों ने भी कथित तौर पर महिलाओं की लीडरशिप पर पार्टी के रुख को मान लिया है.

प्रथम आलो के मुताबिक, जमात की महिला विंग की जनरल सेक्रेटरी नूरुन्नेसा सिद्दीका ने महिलाओं की लीडरशिप के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा, “पवित्र कुरान में अल्लाह ने कहा है कि पुरुष महिलाओं के रक्षक हैं. जब हमने इस्लाम अपनाया तो हमने इसे स्वीकार किया. इसलिए, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि महिलाएं टॉप लीडरशिप पदों पर हैं या नहीं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि महिलाओं के अधिकारों को लागू किया जा रहा है या नहीं.” रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनावों में सिर्फ नौ दिन बचे हैं, ऐसे में जमात की लगातार महिला विरोधी बयानबाजी और आने वाले चुनावों में एक भी महिला उम्मीदवार को मैदान में न उतारने का फैसला देश को एक पिछड़े राजनीतिक रास्ते पर धकेल सकता है.

इनपुट-IANS