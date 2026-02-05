Advertisement
Zee SalaamMuslim WorldBangladesh Election: जमात-ए-इस्लामी ने जारी किया मेनिफेस्टो, भारत के साथ कंस्ट्रक्टिव रिलेशन का किया वादा

Bangladesh Election: जमात-ए-इस्लामी ने जारी किया मेनिफेस्टो, भारत के साथ "कंस्ट्रक्टिव रिलेशन" का किया वादा

Bangladesh Election News: बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं. इस चुनाव में जमात-ए-इस्लामी पार्टी की जीतने की संभावनाएँ ज्यादा हैं. जमात-ए-इस्लामी ने अपना मेनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें यह बताया है कि जमात के जीतने के बाद बांग्लादेश पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखेगी. साथ ही कई और चीजों का जिक्र किया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Feb 05, 2026

Bangladesh Election: जमात-ए-इस्लामी ने जारी किया मेनिफेस्टो, भारत के साथ "कंस्ट्रक्टिव रिलेशन" का किया वादा

Bangladesh Election News: पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार का तख्तापलट होने के बाद बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए. साथ ही बांग्लादेश की आवाम के बीच भारत विरोधी भावनाएँ बढ़ गई हैं. लेकिन बांग्लादेश की इस्लाम पसंद पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने ऐलान किया है कि वह चुनाव जीतने के बाद भारत समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखेगी. 

बांग्लादेश में 12 ​​फरवरी को आम चुनाव होने में कुछ ही दिन बचे हैं. इस्लाम पसंद पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने घोषणा की है कि वह अपने चुनावी वादों के तहत भारत समेत पड़ोसी देशों के साथ "कंस्ट्रक्टिव और कोऑपरेटिव" रिलेशन बनाए रखेगी. बुधवार (4 फरवरी) को जमात-ए-इस्लामी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया. इस मेनिफेस्टो में कहा गया है कि जमात-ए-इस्लामी पार्टी आपसी सम्मान और फेयरनेस के आधार पर ऐसे रिलेशन बनाएगी और बांग्लादेश की ग्लोबल पहचान और देश के पासपोर्ट की इंटरनेशनल मोबिलिटी को बढ़ाने के प्लान पर जोर दिया.

मैनिफेस्टो में यह भी कहा गया है कि बांग्लादेश के पड़ोसी और आस-पास के देशों के साथ कंस्ट्रक्टिव रिलेशन, भारत, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और थाईलैंड के साथ आपसी सम्मान और फेयरनेस के आधार पर शांतिपूर्ण, दोस्ताना और कोऑपरेटिव रिलेशन बनाए जाएंगे. इसमें आगे कहा गया कि बांग्लादेश और बांग्लादेशी पासपोर्ट की ग्लोबल पहचान को बढ़ाना: बांग्लादेश की इंटरनेशनल पहचान को बढ़ाने की लगातार कोशिशों के साथ-साथ, बांग्लादेशी पासपोर्ट की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी और मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए ठोस पहल की जाएगी. मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि मुस्लिम दुनिया के देशों के साथ रिश्ते मजबूत करना फॉरेन पॉलिसी की एक अहम प्राथमिकता होगी

पार्टी ने मुस्लिम दुनिया के साथ रिश्ते मजबूत करने, पूर्वी यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों के साथ डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिश्ते बढ़ाने और शांति, सुरक्षा, ह्यूमन राइट्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसी ग्लोबल चुनौतियों से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशंस और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन के साथ एक्टिव रूप से जुड़ने पर भी ज़ोर दिया.

