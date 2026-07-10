/लैंडस्लाइड से कॉक्स बाज़ार के रोहिंग्या कैंपों में तबाही; सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन

लैंडस्लाइड की वजह से तीन दिनों में 22 लोगों की मौत

बांग्लादेश मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश का अनुमान जताया है. रविवार रात से सोमवार के बीच, इलाके में रोहिंग्या कैंपों में लैंडस्लाइड से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई. मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 17 करोड़ की आबादी वाले इस डेल्टा देश में पिछले तीन दिनों में लैंडस्लाइड और दीवार गिरने की घटनाओं में कम से कम 22 लोगों की मौत हुई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की तादाद में कॉक्स बाज़ार के रोहिंग्या कैंपों में हुई मौतें भी शामिल हैं. बांग्लादेश कई सालों से बैनुल-अकवामी बिरादरी से अपील कर रहा है कि वह मुहाजिरीनों की म्यांमार वापसी शुरू करने में देश की मदद करे, लेकिन यह प्रोसेस रुकी हुई है.