/लैंडस्लाइड से कॉक्स बाज़ार के रोहिंग्या कैंपों में तबाही; सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन

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Bangladesh Landslide: बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी कैंपों के अफसरों ने जुमेरात (9 जुलाई) को लाउडस्पीकर और वॉलंटियर्स और कम्युनिटी लीडर्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करके लोगों को जोखिम वाली जगहों से महफूज जगहों पर पहुंचाया. पिछले कुछ दिनों में लैंडस्लाइड से कम से कम 13 मुहाजिरीन की मौत हो चुकी है. बुधवार (8 जुलाई) को कॉक्स बाज़ार के एक कैंप में मॉनसून की बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड में एक इस्लामिक स्कूल के मलबे में दबकर कम से कम पांच बच्चों की मौत हो गई. इस कैंप में पड़ोसी देश म्यांमार से आए 10 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या मुहाजिरीन रहते हैं.
इस्लामिक स्कूल के एक टीचर ने लैंडस्लाइड के बाद मची अफरातफरी का ज़िक्र करते हुए बताया कि स्कूल की लड़कियां पढ़ाई की तैयारी कर रही थीं, तभी इमारत का एक हिस्सा ढह गया. कुरान पढ़ाने वाली बेगम जहान ने कहा, "हममें से जो लोग पश्चिमी तरफ थे, वे तो बाहर निकल पाए, लेकिन पूर्वी तरफ मौजूद सभी लोग मलबे के नीचे दब गए." उन्होंने कहा, "कुछ लोगों के हाथ टूट गए और कुछ लड़कियों की मौत हो गई." मकामी फायर सर्विस और सिविल डिफेंस के चीफ डॉलर त्रिपुरा ने जुमेरात को बताया कि इमरजेंसी सर्विस के मौके पर पहुंचने से पहले ही मुहाजिरीन कैंप के लोगों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया था.
लैंडस्लाइड के डर से मुहाजिरीनों को महफूज जगह पर भेजा जा रहा है
उन्होंने बताया कि बाद में इमरजेंसी कर्मियों ने घायलों को बचाया और शवों को बाहर निकाला.बुधवार शाम को बचाव कार्य रोक दिया गया. बचाव कार्य में मदद करने वाले रोहिंग्या वॉलंटियर जमाल हुसैन ने बताया कि मौके से बचाए गए लोगों को अस्पताल भेजा गया और मरने वाले सभी लोग औरतें थीं. उन्होंने कहा, "हालांकि, हमें नहीं पता कि मलबे के नीचे और भी शव दबे हैं या नहीं." कॉक्स बाज़ार के अफसरों ने कहा कि वे जोखिम वाले पहाड़ी इलाकों से मुहाजिरीनों को दूसरी जगहों पर भेज रहे हैं और 1,000 से ज़्यादा लोगों को पहले ही वहां से हटाया जा चुका है. उन्होंने कहा कि चेतावनी के बावजूद मुहाजिरीन अक्सर अपने अस्थायी घरों को छोड़ने में हिचकिचाते हैं.
लैंडस्लाइड की वजह से तीन दिनों में 22 लोगों की मौत
बांग्लादेश मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश का अनुमान जताया है. रविवार रात से सोमवार के बीच, इलाके में रोहिंग्या कैंपों में लैंडस्लाइड से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई. मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 17 करोड़ की आबादी वाले इस डेल्टा देश में पिछले तीन दिनों में लैंडस्लाइड और दीवार गिरने की घटनाओं में कम से कम 22 लोगों की मौत हुई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की तादाद में कॉक्स बाज़ार के रोहिंग्या कैंपों में हुई मौतें भी शामिल हैं. बांग्लादेश कई सालों से बैनुल-अकवामी बिरादरी से अपील कर रहा है कि वह मुहाजिरीनों की म्यांमार वापसी शुरू करने में देश की मदद करे, लेकिन यह प्रोसेस रुकी हुई है.