Bangladesh में हादी के बाद एक और नेता की हत्या, अस्पताल पहुंचते ही मौत

Bangladesh News: बांग्लादेश में एक और नेता की हत्या हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक  स्वयंसेवी संगठन स्वेच्छासेबक दल के एक नेता अज़ीज़ुर रहमान मुसब्बिर को क्लोज़ रेंज से गोली मारी गई है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Jan 08, 2026, 11:10 AM IST

Bangladesh News: बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. मंगलवार रात ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के स्वयंसेवी संगठन स्वेच्छासेबक दल के एक नेता अज़ीज़ुर रहमान मुसब्बिर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस और पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अज्ञात हमलावरों ने राजधानी ढाका में उन्हें निशाना बनाया.

बांग्लादेश में नहीं रुक रही हैं राजनीतिक हत्याएं

यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब देश में 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनावों से पहले राजनीतिक हिंसा बढ़ती जा रही है. चुनाव को लेकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो चुका है.

कैसे हुआ हमला?

मुसब्बिर पहले ढाका मेट्रोपॉलिटन नॉर्थ स्वेच्छासेबक दल के महासचिव रह चुके थे. पुलिस के मुताबिक, मंगलवार शाम करीब 8:30 बजे ढाका के करवान बाजार इलाके में उन पर हमला किया गया. यह गोलीबारी सुपर स्टार होटल के पास हुई, जो बशुंधरा सिटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नजदीक है. यह इलाका शहर के सबसे व्यस्त व्यावसायिक इलाकों में से एक है.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हमलावरों ने बेहद करीब से फायरिंग की. गोली लगते ही मुसब्बिर मौके पर गिर पड़े, इस हमले में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ. पुलिस ने बताया कि दोनों घायलों को पहले बीआरबी अस्पताल ले जाया गया.

मुसब्बिर के पेट में लगी थी गोली

बाद में मुसब्बिर को पंथपथ इलाके के एक निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. तेजगांव डिवीजन के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर फज़लुल करीम ने स्थानीय मीडिया को बताया कि मुसब्बिर के पेट में गोली लगी थी. दूसरे घायल व्यक्ति को आगे के इलाज के लिए ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया. अधिकारियों के अनुसार, उसकी हालत स्थिर है.

इससे पहले हो चुकी है दो नेताओं की हत्या

जांचकर्ताओं ने बताया कि हमलावर कई राउंड फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए. मुसब्बिर की हत्या हाल के हफ्तों में हुई राजनीतिक हिंसा की ताजा घटना है, इससे कुछ दिन पहले एक अन्य जूबो दल नेता को भी गोली मारी गई थी. वहीं, 12 दिसंबर को उस्मान हादी नाम के एक नेता की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिन्हें भारत विरोधी नेता बताया जाता है.

सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. बुधवार सुबह तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी. इस गोलीबारी के बाद करवान बाजार इलाके में तनाव फैल गया. लोगों के एक समूह ने सार्क फाउंटेन चौराहे को जाम कर दिया, जिससे मंगलवार देर रात भारी ट्रैफिक जाम लग गया.

करीब रात 10:30 बजे सेना के जवान मौके पर पहुंचे और सड़क को खाली कराया. प्रदर्शनकारियों को हटाकर यातायात बहाल किया गया. किसी भी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस और सेना की टीमें कई घंटों तक इलाके में तैनात रहीं.

