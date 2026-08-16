/PM मोदी के न्योते पर ढाका का अड़ंगा, तारिक रहमान तभी आएंगे जब शेख हसीना जाएंगी!

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India Bangladesh Relations: बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में एक बार फिर सियासी पेचीदगी बढ़ती दिखाई दे रही है. बांग्लादेश ने साफ कर दिया है कि वजीर-ए-आजम तारिक रहमान भारत तभी आएंगे, जब भारत वहां की साबिक वजीर-ए-आजम शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजे. नई दिल्ली के न्योते के बाद ढाका की ओर से सामने आए इस बयान ने दोनों मुल्कों के बीच कूटनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है.
बांग्लादेश के विजारत-ए-खारिजा के स्पोक्सपर्सन एकेएम शाहिदुल करीम ने इतवार (16 अगस्त) को भारत के न्योते पर एक आधिकारिक बयान जारी किया. उन्होंने बताया कि तारिक रहमान की भारत यात्रा को लेकर दोनों देशों के अधिकारी पिछले कुछ हफ्तों से लगातार राब्ते में थे. हालांकि, 5 अगस्त को नई दिल्ली में शेख हसीना की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस दौरे के इमकानात को मुतास्सिर किया है.
करीम ने कहा कि बांग्लादेश का मानना है कि इस तरह के आला सतही दौरे के लिए दोनों देशों के बीच एक मुनासिब और साजगार माहौल होना जरूरी है. उनके बयान से साफ इशारा मिलता है कि ढाका शेख हसीना की भारत में मौजूदगी को तारिक रहमान की प्रस्तावित यात्रा से जोड़कर देख रहा है.
शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करने की मांग
बांग्लादेश ने भारत सरकार से द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए शेख हसीना और दूसरे फरार मुजरिमों को जल्द से जल्द बांग्लादेश के हवाले करने की गुजारिश की है. ढाका का कहना है कि दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि के तहत इन मामलों पर कार्रवाई की जानी चाहिए.
इसके साथ ही बांग्लादेश ने सियासी कारकुनान उस्मान हादी के कत्ल के मुल्जिमों को भी अपने देश के हवाले करने की मांग की है. उस्मान हादी के कत्ल के इल्जाम में दो लोगों को मार्च में पश्चिम बंगाल पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने उत्तर 24 परगना जिले के सीमावर्ती शहर बनगांव से गिरफ्तार किया था.
शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एतराज
बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में शेख हसीना की ओपेन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी सख्त एतराज जताया है. यह एतराज ऐसे वक्त में सामने आया है, जब बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने शेख हसीना को कसूरवार ठहराया है.
बांग्लादेश का कहना है कि इसके बावजूद नई दिल्ली में शेख हसीना की सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से दोनों देशों के बीच रिश्तों के माहौल पर असर पड़ा है. ढाका ने इसे दोनों देशों के मौजूदा रिश्तों के लिए मुनासिब नहीं माना है.
दूसरी तरफ भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारत सरकार का कोई लेना-देना नहीं था. भारत के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा था कि बांग्लादेश की ओर से शेख हसीना के हवालगी को लेकर भेजी गई गुजारिश फिलहाल जांच के दायरे में है.
मोदी ने तारिक रहमान को भेजा न्योता
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को नई दिल्ली में होने वाले आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के एक सेशन में शामिल होने के लिए न्योता दिया है. भारत इस साल 12 और 13 सितंबर को सालाना ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा.
तारिक रहमान को यह न्योता बिम्सटेक के मौजूदा सद्र के तौर पर दिया गया है. भारत चाहता है कि बिम्सटेक की मौजूदा सदारत संभाल रहे बांग्लादेश के वजीर-ए-आजम इस अहम बैठक के सेशन में शिरकत करें.
बिम्सटेक दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों का एक इलाकाई तंजीम है. इसमें भारत के अलावा श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमा, नेपाल और भूटान शामिल हैं. ऐसे में तारिक रहमान के भारत दौरे को लेकर ढाका की नई शर्त दोनों देशों के बीच रिश्तों के लिहाज से अहम मानी जा रही है.