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बांग्लादेश में शोभायात्रा पर रोक की मांग; क्या इतने भर से कमज़ोर पड़ जाएगी इस्लामिक मान्यता ?

Bangladesh News: बांग्लादेश में हिंदू समुदाय द्वारा 'बैशाख' समारोह के दौरान 'मंगल शोभायात्रा' जुलूस निकाला जाता है. अब इस जुलूस पर स्थाई रूप से प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, क्योंकि यह बांग्लादेश के बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 06, 2026, 01:19 PM IST

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Bangladesh News: बांग्लादेश के UNESCO-मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम को एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है. पहेला ' बैशाख' समारोह के दौरान 'मंगल शोभायात्रा' जुलूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक याचिका दायर की गई है. याचिका में इस जुलूस को सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बताया गया है और कहा गया है कि इससे बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं.

BD News 24 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूदुल हसन ने एक याचिका दायर कर 'पहेला बैशाख' समारोह के दौरान 'मंगल शोभायात्रा' जुलूस पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग की है. उन्होंने दशकों पुरानी इस परंपरा को "कृत्रिम" और "धार्मिक आस्था के विपरीत" बताया है. सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा कि यह कार्यक्रम बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करके सांप्रदायिक सौहार्द, सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करता है.

वकील महमूदुल हसन ने बीते रविवार (5 अप्रैल) को हाई कोर्ट का रुख किया. उन्होंने संस्कृति, धर्म और गृह मंत्रालय के सचिवों, ढाका के डिप्टी कमिश्नर, ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति और ललित कला संकाय के डीन को प्रतिवादी बनाया है. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह जुलूस कोई प्राचीन बंगाली परंपरा नहीं है, बल्कि 1989 में "आनंद शोभायात्रा" नाम से शुरू की गई एक "आधुनिक रचना" है. उन्होंने कहा कि "कल्याण" (मंगल) की कामना के लिए पक्षियों, मछलियों और जानवरों की बड़ी-बड़ी प्रतिकृतियों का जुलूस निकालने की प्रथा इस्लामी मान्यताओं के विपरीत है, क्योंकि मुसलमानों का मानना ​​है कि ऐसी दुआएं केवल ईश्वर से ही मांगी जानी चाहिए.

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इससे पहले बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद, मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने इस जुलूस के नाम से "मंगल" (शुभ) शब्द हटा दिया था. इस बीच कुछ ही दिनों में मनाए जाने वाले 1433वें बंगाली नव वर्ष के लिए, ढाका विश्वविद्यालय ने 30 मार्च को घोषणा की कि यह कार्यक्रम "आनंद शोभायात्रा" के रूप में आयोजित किया जाएगा. इस प्रतिष्ठित जुलूस को 2016 में अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिला, जब UNESCO ने इसे 'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची' में शामिल किया.

इस बदलाव से सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं और संस्कृति मंत्री निताई रॉय चौधरी को इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ी. हालांकि मंत्री ने कहा कि अंतरिम अवधि के दौरान नाम बदलने की "कोई ज़रूरत नहीं" थी, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि इस साल के कार्यक्रम का आधिकारिक नाम केवल "बैसाखी शोभायात्रा" होगा. जैसे-जैसे सरकार नामकरण के मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है, याचिकाकर्ता अदालत से एक आदेश की मांग कर रहा है ताकि अधिकारियों को किसी भी रूप में इस शोभायात्रा को आयोजित करने, मंज़ूरी देने या इसका प्रचार करने से रोका जा सके.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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