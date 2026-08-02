/बांग्लादेश में खसरे का कहर जारी, 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत; मौतों का आंकड़ा 844 पहुंचा

राज्य चुनें
Bangladesh Measles Outbreak: बांग्लादेश में खसरे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा. हर गुजरते दिन के साथ इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, और आम लोग खौफ-ओ-हरास में जीने को मजबूर हैं. बीते 24 घंटों में चार और बच्चों की जान चली गई, जिसके बाद इस साल खसरे से जुड़ी तस्दीकशुदा और मश्कूक मौतों की कुल तादाद बढ़कर 844 हो गई है. लगातार सामने आ रहे नए मामले यह बता रहे हैं कि मुल्क में यह वबा अभी पूरी तरह काबू में नहीं आ सकी है.
मिली जानकारी के मुताबिक, इतवार (2 अगस्त) सुबह आठ बजे तक के पिछले 24 घंटों में खसरे जैसे अलामात वाले चार बच्चों की मौत हो गई. बांग्लादेश की न्यूज एजेंसी यूएनबी ने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के हवाले से बताया कि इन चारों मौतों को मश्कूक खसरा के केसज की कैटेगरी में रखा गया है.
ताजा अपडेट मिलने तक खसरे जैसे अलामत की वजह से होने वाली मौतों की तादाद 748 तक पहुंच गई है. वहीं, जांच में खसरे की तस्दीक होने के बाद दर्ज मौतों की संख्या 96 पर बरकरार है. इस तरह इस साल खसरे से जुड़ी तस्दीकशुदा और मश्कूक मौतों की कुल तादाद 844 हो गई है.
इसी दौरान पूरे मुल्क से खसरे के 1,022 नए मुश्तबा मामलात की इत्तिला मिली है. इसके बाद इस साल ऐसे मामलों की कुल तादाद बढ़कर 1 लाख 30 हजार 83 हो गई है. दूसरी तरफ, जांच में 115 नए मरीजों में खसरे की तस्दीक हुई है. इसके साथ ही तस्दीकशुदा मरीजों की कुल संख्या 16 हजार 295 तक पहुंच गई है.
बांग्लादेश के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक, 15 मार्च 2026 से अब तक खसरे के 1 लाख 12 हजार 620 मश्कूक मरीजों को अस्पतालों में दाखिल कराया गया. इनमें से 1 लाख 8 हजार 283 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि बाकी मरीजों का इलाज अब भी जारी है.
सेहत महकमे के जिम्मेदार अफसरों का कहना है कि बीमारी पर काबू पाने के लिए निगरानी, जांच और वैक्सीनेशन मुहिम को और तेज किया जा रहा है. इसके बावजूद हर रोज सामने आ रहे नए मामले इस बात का इशारा कर रहे हैं कि खसरे की वबा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है.
हाल ही में ढाका ट्रिब्यून ने इस नाज़ुक मसले पर तफसीली रिपोर्ट पब्लिश की. रिपोर्ट में कहा गया कि किसी भी मजबूत पब्लिक हेल्थ सर्विस की बुनियाद भरोसेमंद और बेहतर आंकड़े होते हैं. सही आंकड़े ऐसी हिकमत-ए-अमली तैयार करने में मदद करते हैं, जिन्हें जमीनी सतह पर असरदार तरीके से लागू किया जा सके.