Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3065222
Zee SalaamMuslim Worldबांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ता हिंसक हमला, 24 घंटे में दो हिंदुओं की हत्या

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ता हिंसक हमला, 24 घंटे में दो हिंदुओं की हत्या

Bangladesh Minority Violence: बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है. बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पास नरसिंगडी ज़िले में एक किराना दुकान के मालिक शरत चक्रवर्ती मणि की बेरहमी से हत्या कर दी गई.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Jan 06, 2026, 11:39 AM IST

Trending Photos

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ता हिंसक हमला, 24 घंटे में दो हिंदुओं की हत्या

Bangladesh News: बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिर्फ 24 घंटे के अंदर अलग-अलग घटनाओं में दो हिंदुओं की हत्या कर दी गई. पहली घटना ढाका के पास नरसिंगडी जिले में हुई. वहां, 40 साल के शरत चक्रवर्ती मणि की सोमवार रात को बेरहमी से हत्या कर दी गई. बताया जाता है कि नरसिंगडी के पलाश उपजिला के चारसिंदूर बाजार में उनकी एक किराने की दुकान थी.

बांग्लादेशी साप्ताहिक पत्रिका ब्लिट्ज की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय निवासियों और चश्मदीदों ने बताया कि सोमवार रात को अज्ञात हमलावरों ने अचानक धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई. आरोप है कि इस हमले के पीछे एक कट्टरपंथी धार्मिक समूह का हाथ हो सकता है.

दूसरी घटना देश के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में जेसोर जिले के मोनिरामपुर उपजिला में हुई. वहां, 38 साल के हिंदू व्यवसायी राणा प्रताप बैरागी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई. राणा प्रताप बैरागी की कपालिया बाजार में एक आइस फैक्ट्री थी और वह नरेल से प्रकाशित होने वाले बांग्लादेशी अखबार 'दैनिक बीडी खबर' के कार्यकारी संपादक भी थे.

Add Zee News as a Preferred Source

बांग्लादेशी बंगाली दैनिक प्रोथोम आलो की एक रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार शाम करीब 5:45 बजे तीन हमलावर मोटरसाइकिल पर आए. उन्होंने राणा को उनकी फैक्ट्री से बाहर बुलाया, पास की एक गली में ले गए और करीब से सिर में गोली मार दी. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. मोनिरामपुर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज (OC) मोहम्मद रजीउल्लाह खान ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शव बरामद कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए जेसोर अस्पताल भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि हत्या के पीछे का कारण अभी साफ नहीं है, आरोपियों की पहचान की जा रही है और कानूनी कार्रवाई चल रही है.

ये दोनों हत्याएं बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हुए कई अन्य जानलेवा हमलों के बाद हुई हैं. शनिवार को शरीयतपुर जिले के दामुड्या उपजिला में भीड़ ने खोकन चंद्र दास नाम के एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. पिछले हफ्ते, मैमनसिंह जिले के भालुका उप-जिले में 40 साल के बजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके अलावा, 24 दिसंबर को 29 साल के अमृत मंडल की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या किए जाने की खबर सामने आई थी. 18 दिसंबर को 25 साल के दीपू चंद्र दास को ईशनिंदा के झूठे आरोपों में भीड़ ने मार डाला, फिर उनकी लाश को एक पेड़ से लटकाकर आग लगा दी गई.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Bangladesh newsBangladesh minority violence

Trending news

Ajmer Dargah Prayer for Kuldeep Singh Sengar
रेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के लिए अजमेर दरगाह पर दुआ, मुस्लिम समाज ने किया विरोध
Iran Protests News
Iran News: हिंसा की आग में जल रहा है ईरान, एक हफ्ते में 35 लोगों की मौत
Asaduddin Owaisi on Population Growth Debate
वह 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो आप 20 क्यों नहीं कर रही हैं? ओवैसी का नवनीत को जवाब
Birgunj News
कर्फ्यू की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं असामाजिक तत्व, मुसलमानों की हत्या की दी धमकी
Israel Abducted Palestinian Journalist
300 पत्रकारों की हत्या के बाद भी नहीं थम रहा इजरायल, महिला पत्रकार को किया अपहरण
Bahraich news
बहराइच में उर्स के दौरान माहौल बिगाड़ने की साजिश, पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार
Congress Leaders on Umar Sharjeel Bail Rejection
शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर भड़के कांग्रेसी नेता, कह दी ये बड़ी बात
Ajmer Sharif Supreme Court verdict
अजमेर दरगाह पर SC के फैसले से गदगद है चिश्ती फाउंडेशन, सरकार से की बड़ी डिमांड
Ajmer Sharif Dargah
अजमेर शरीफ दरगाह में पीएम की चादरपोशी रोकने की साजिश पर सुप्रीम कोर्ट का तमाचा
iran news
ईरान में महंगाई का बम, ट्रंप की धमकी के बाद भारत ने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी