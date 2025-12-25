Advertisement
हादी की मौत पर सियासत, इंसाफ पीछे छूटा; बांग्लादेश के पत्रकार का बड़ा दावा

Mukhtadir Rashid on Hadi Death: बांग्लादेश के पत्रकार ने स्टूडेंट लीडर की मौत के पॉलिटिकलाइज़ेशन की आलोचना की. उन्होंने जमात-ए-इस्लाम और उसकी स्टूडेंट विंग छात्र शिबिर पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 25, 2025, 09:07 AM IST

Bangladesh News: बांग्लादेशी पत्रकार मुक्तदिर राशिद ने शरीफ उस्मान हादी की मौत पर सहानुभूति का फ़ायदा उठाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों, खासकर जमात-ए-इस्लाम और उसकी स्टूडेंट विंग छात्र शिबिर की आलोचना की है. राशिद ने कहा कि हादी की हत्या का पॉलिटिकलाइज़ेशन किया जा रहा है, जबकि वह इंसाफ चाहते थे.

उन्होंने कहा, "कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हादी की मौत की सहानुभूति का फायदा उठा रही हैं, खासकर जमात-ए-इस्लाम और उनकी स्टूडेंट विंग, छात्र शिबिर और आपने देखा है कि शिबिर के नेताओं ने जिस तरह से उनकी एम्बुलेंस उनकी बॉडी को ले जा रही थी, उस पर कब्ज़ा कर लिया. इसलिए यह थोड़ा चौंकाने वाला था कि पॉलिटिक्स हो रही है. दुर्भाग्य से यह एक ऐसी पॉलिटिक्स है जिसे वे इस लीडर के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह से इंसाफ चाहता था." 

राशिद ने कहा कि हादी की मौत से पॉलिटिकल अस्थिरता पैदा हुई, जो इजरायल और गाजा में होने वाली लड़ाइयों में देखी जाती है. हादी ने भी गोली लगने से पहले कहा था कि अगर मैं मारा जाता हूं, तो प्लीज मुझे इंसाफ दिलाओ, कोई और चीज़ नहीं. इसलिए हमने कुछ तरह की पॉलिटिकल लामबंदी देखी है, जो हम आमतौर पर इजरायल, गाज़ा या दूसरी जगहों पर यहां तक कि कश्मीर में भी देखते हैं. हमारी कुछ शिकायतें हैं, बेशक, हमारे कुछ मुद्दे हैं, लेकिन जब मैंने उनसे बात की, तो वे पावर या लीडरशिप में बदलाव चाहते हैं."

हादी की मौत पर हो रही है राजनीति
हादी की मौत से पॉलिटिकल अस्थिरता पैदा हुई है, कुछ पार्टियां कथित तौर पर पावर या लीडरशिप में बदलाव के लिए इस स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहती हैं. राशिद ने हादी की हत्या की निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के जांच की मांग की और इस बात पर ज़ोर दिया कि इंसाफ़ सबसे ज़रूरी है. उन्होंने कहा, "बहुत दिलचस्प बात यह है कि वे उन सलाहकारों को बदल रहे हैं जो समय पर चुनाव कराना चाहते हैं. इसलिए हमें इस तरह की मांगों में कुछ पॉलिटिकल टूल मिल जाता है. इसके बजाय मैं कह रहा हूं कि न्याय होना चाहिए. मैंने देखा है कि अभी तक बहुत गहरी जांच नहीं हुई है, लेकिन हमें नेता उस्मान हादी की हत्या की स्वतंत्र, निष्पक्ष, स्वीकार्य और भरोसेमंद जांच करनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है."

न्यूज चैनलों को आग के हवाले किया
उन्होंने कहा, "मुझे भी कुछ लीडरशिप ने बताया है, जो सच में हादी की हत्या में न्याय चाहते हैं, वे न्याय चाहते हैं. हम इसे पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहते, हम यह नहीं चाहते क्योंकि यह बहुत बड़ा मामला है और आप कभी नहीं जानते, कोई भी हिंसा हो सकती है. मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने प्रोथोम एलो और डेली स्टार को आग लगा दी, मैं कहूंगा कि फ्रिंज एलिमेंट या आप कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो इस जमात इस्लाम से जुड़े हैं. तो आप देखिए, कुछ भी कभी भी हो सकता है."

विदेश के लोग आग में डाल रहे हैं घी
राशिद ने कहा कि बांग्लादेश में हालात बिगड़ने पर कुछ विदेशी देश आग में घी डाल रहे हैं. उन्होंने कहा, "और हमें विदेश से कुछ लोग मिले हैं, USA से, फ्रांस से, जापान से, जो आग में घी डाल रहे हैं. तो यह बहुत बुरा है. आप पूरी बात देखिए. वे वैसे ही हालात बनाने की कोशिश कर रहे हैं." उन्होंने आगे कहा कि जैसे हादी ने हमेशा 'इंसाफ' या न्याय की मांग की, वैसे ही वे भी उनके मर्डर केस में न्याय और निष्पक्ष जांच चाहते हैं. 

