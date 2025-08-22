मासूम बच्चे की हत्या से सिहर उठा बांग्लादेश; भीड़ ने पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट
Lynching Case in Bangladesh: बांग्लादेश के फाटकछरी में लिंचिंग की एक घटना ने पूरे देश में उबाल पैदा कर दिया. फाटकछरी इलाके में तीन नाबालिग छात्रों पर एक भीड़ ने हमला कर दिया. आरोपियों ने तीनों बच्चों की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 22, 2025, 11:57 PM IST

प्रतीकात्मक AI तस्वीर
प्रतीकात्मक AI तस्वीर

Bangladesh New Today: बांग्लादेश के फाटकछरी उपजिला में शुक्रवार (22 अगस्त) को तड़के सुबह एक घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है. यहां के एक 15 साल के छात्र को भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला. रूह कंपा देने वाली खौफनाक घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है, जिसके बाद पूरे बांग्लादेश में हड़कंप मच गया. 

मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक छात्र की पहचान रिहान उद्दीन महीन के रुप में हुई, जिसे भीड़ ने बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला. हमला करने वाले आरोपियों ने रिहान और उसके दो दोस्तों पर चोरी का आरोप लगाया था, जो जांच झूठा निकला और सच्चाई जान पुलिस भी दंग रह गई. 

रिहान और उसके दो साथियों पर किया हमला

यह घटना तड़के करीब 3 बजे फाटकछरी के कांचननगर यूनियन के वार्ड नंबर 5 की है. मृतक रिहान कांचननगर हाई स्कूल में क्लास 7वीं का छात्र था. घटना से पहले वह अपने दो दोस्तों के साथ चेंजर ब्रिज के पास बैठा हुआ था. आरोपियों के हमले से मृतक अपने दो दोस्तों के साथ कॉक्स बाजार से लौटा था और वहीं मौके पर बैठ कर आराम करने लगा था. 

इसी दौरान स्थानीय नौजवानों का एक समूह मौके पर पहुंचा और उन तीनों पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए हमला कर दिया. आरोपियों ने रिहान को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई. जबकि दो नाबालिग लड़के राहत और माणिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. पुलिस ने बताया कि इस वारदात में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस ने क्या कहा?

फाटकछरी थाना के ओसी नूर अहमद ने मीडिया को बताया, "रिहान और उसके दो दोस्तों पर जो आरोप लगाए गए थे, वे पूरी तरह से झूठे हैं. कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला कि वे चोरी में शामिल थे. उन्हें बिना किसी वजह के निशाना बनाया गया." उन्होंने बताया कि फिलहाल घटना की जांच चल रही है और इसकी भी जांच की जा रही है कि कहीं पीड़ितों और आरोपियों के बीच कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी.

'मेरे बेटे को झूठे आरोप में मार दिया गया'

मृतक रिहान उद्दीन महीन के पिता मोहम्मद मोना ने हत्या को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया. मोहम्मद मोना के मुताबिक, आरोपियों ने दावा किया था कि मेरे बेटे रिहान उद्दीन महीन ने उनसे पैसे उधार लिए हैं. इस पर मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि अगर ऐसा है तो मैं उधार लिए पैसे चुका दूंग. पीड़ित पिता ने बताया कि मेरे जरिये यकीन दिलाए जाने के बावजूद आरोपियों ने मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने मेरे बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी.  

इलाके में तनाव

इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है. लोगों में गुस्सा है, जिसका बाद फाटकछरी इलाके में स्थानीय प्रशासन ने अतिरिक्त सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है. मौके पर बड़ी संख्या में बांग्लादेश पुलिस के जवान तैनात हैं. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुटी है. 

ये भी पढ़ें: अलीगढ़ में मुस्लिम नौजवान को बहुसंख्यक समुदाय के दबंगों ने पीटा; पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

 

author img
Raihan Shahid

