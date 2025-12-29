Bangladesh: कब्र में पांव लेकिन खालिदा जिया लड़ेंगी संसदीय चुनाव; बोगरा-7 सीट से दाखिल किया गया पर्चा!

Bangladesh Parliament Election 2026: बांग्लादेश में आगामी साल होने वाले आम चुनाव को लेकर रस्साकशी तेज हो गई है. वहीं, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया भी 13वें नेशनल पार्लियामेंट चुनाव में हिस्सा लेंगी. पार्टी की ओर से उनके नाम से बोगरा-7 निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया गया है.

बता दें, 80 साल की खालिदा जिया स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं और वह कई दिनों से ढाका के एवरकेयर अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं. सोमवार (29 दिसंबर) को खालिदा जिया की तरफ से बोगरा-7 सीट के लिए नामांकन पत्र जमा किया गया. यह प्रक्रिया पार्टी प्रमुख के सलाहकार हेलालुज्जमां तालुकदार लालू ने पूरी की. उन्होंने दोपहर करीब 3 बजे डिप्टी कमिश्नर और रिटर्निंग ऑफिसर तौफीकुर रहमान के कार्यालय में जाकर नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया.

बोगरा-7 सीट से खालिदा जिया के चुनावी प्रतिनिधित्व के लिए पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. इनमें शाहजहांपुर उपजिला बीएनपी के अध्यक्ष इनामुल हक शाहीन, गबटोली उपजिला बीएनपी के महासचिव इनामुल हक नतून सहित अन्य पार्टी नेता शामिल थे. इस मौके पर हेलालुज्जमां तालुकदार लालू ने कहा कि बोगरा-7 सीट का बीएनपी के लिए खास और ऐतिहासिक महत्व है. उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र पार्टी के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान का गृह क्षेत्र रहा है.

खालिदा जिया ने इसी सीट से 1991 के राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में पहली बार जीत दर्ज की थी. इसके बाद उन्होंने 1996 और 2001 के चुनावों में भी इसी सीट से विजय हासिल की थी. इस बीच प्रथोम आलो मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट के मुताबिक, ढाका साउथ सिटी बीएनपी के संयोजक और खालिदा जिया के चुनाव समन्वयक मुंशी रफीकुल आलम, जिन्हें मजनू के नाम से भी जाना जाता है, ने भी बोगरा-7 निर्वाचन क्षेत्र से बीएनपी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है.

खालिदा जिया का नामांकन जमा कराने पहुंचे पार्टी उपाध्यक्ष अब्दुल अवल मिंटू ने बताया कि इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए पार्टी ने एक वैकल्पिक उम्मीदवार की भी व्यवस्था की है. उन्होंने कहा कि चूंकि पार्टी प्रमुख बीमार हैं, इसलिए एक दूसरे उम्मीदवार को भी चुना गया है. उनके मुताबिक, अगर अंतिम समय में खालिदा जिया चुनाव लड़ने में असमर्थ रहती हैं, तो वही दूसरा उम्मीदवार मैदान में उतरेगा. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर खालिदा जिया खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरती हैं, तब भी उनकी ओर से चुनावी अभियान जारी रहेगा.

इससे पहले 21 दिसंबर की दोपहर को बीएनपी नेताओं ने खालिदा जिया की ओर से एक और निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी की थी. केंद्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य अबू तालेब के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने फेनी-1 निर्वाचन क्षेत्र के लिए खालिदा जिया के नाम का नॉमिनेशन फॉर्म लिया था.

